'Han dicho que sacamos buses eléctricos de licitación, y no es así'

La garantía de tener un servicio confiable, la economía y la tecnología para disminuir la contaminación son para la gerente de TransMilenio (TM), María Consuelo Araújo, los puntos que combinados influyeron en la licitación para la adjudicación de 1.133 buses que reemplazarán a los de las fases I y II del sistema.

En entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria explicó que la confiabilidad tiene que ver con garantizar el transporte de 2’500.000 pasajeros al día; en lo económico se tuvo en cuenta que al usuario no se le suba el valor del pasaje, y por último el avance tecnológico que es una transición a vehículos limpios.

¿Qué tan limpio es el combustible que se va a utilizar para esta nueva flota Euro V diésel y Euro VI gas natural?

Lo primero que hay que recordar es que TM, en la torta de las fuentes móviles de contaminación, representa el 1,8 por ciento del total. Hoy, los buses son Euro II y Euro III y esto significa el nivel de emisiones, es decir, a menor nivel más emisiones. La norma colombiana nos dice que como mínimo debe ser Euro IV y nosotros quisimos ir más allá y pusimos Euro V diésel, y no solo vamos a tener un nivel de emisiones Euro V sino que se exige para los nuevos buses de manera obligatoria un filtro que captura el material particulado hasta en un 75 por ciento, para llegar casi al nivel Euro VI.

¿Y el gas natural?

El gas natural vehicular está un piso más alto que el Euro V, y ahí coinciden muchos expertos en que es la transición perfecta para llegar a la flota eléctrica.

¿Hay diésel limpio en el país?

Hablamos con Ecopetrol y, según ellos, vamos a lograr tener un diésel más limpio que el Euro V, y en diciembre firmaremos un pacto con ellos para darle prioridad a Bogotá y que este combustible venga más limpio.

La gente esperaba que en la licitación se adjudicaran por lo menos de 10 a 100 buses eléctricos, ¿por qué no se dio ni un vehículo eléctrico?

La licitación permitía la participación de buses eléctricos, y sin precisión han dicho: “sacaron a los buses eléctricos de la licitación”. Y no es así. No hemos sacado esta tecnología, se pidieron unos requisitos mínimos y si cumplen los requisitos de ahí para arriba como el Euro V o el Euro VI o el eléctrico participan en la licitación; de hecho, de las 31 ofertas que recibimos para los seis patios, tres eran por eléctricos. Al constatar las garantías, una de esta ofertas quedó en firme, que fue el oferente para pujar por el patio Suba, pero cuando se enfrentaron, el oferente de los buses eléctricos con el de Euro VI de gas, el de los buses a gas venció en el puntaje y no fue que no participaran, perdieron en la competencia.

¿Tendremos buses eléctricos en el patio Américas?

Queremos que participen en esta selección abreviada para los 260 biarticulados de este patio y poder adjudicar antes de finalizar este año.

Green Bogotá, que era el concesionario de los buses eléctricos, ha dicho que ellos participaron con el fabricante de buses BYD y no obtuvieron ningún patio, y se quejan de que los de gas, que también se presentaron con un solo fabricante de buses (Scania), sí lo lograron...

No hay desventajas aquí porque la licitación permitió los buses de a gas natural Euro VI, eléctricos y diésel Euro V y ahí los oferentes escogieron una tecnología que era parte de las decisiones que tenían que tomar; por ejemplo, en el patio Tunal ofertaron Euro V diésel porque el plazo para ingresar los buses era el más corto, lo deben hacer en un año. Ellos (Green Bogotá) participaron y nadie los sacó. Las licitaciones son así y no por participar en el mundial se debe ganar la copa. A los eléctricos no les gana la competencia de diésel, les gana otra tecnología limpia.

María Consuelo Araújo es gerente de TM desde febrero del 2018. Foto: César Melgarejo ET

¿Sirvieron los 400 puntos que se dieron en la licitación para apoyar las tecnologías limpias?

Sí. Además a esto hay que abonarle a la discusión que se dio en los prepliegos. Esto tuvo ocho meses de discusiones, estuvimos en el Concejo, en los estrados judiciales; ganamos siete tutelas y una acción popular, y esto no en pro de defender nuestra posición, sino de mejorar el proceso. Antes había 50 puntos para las tecnologías limpias y los organismos de control y los concejales nos dijeron, ojo que se puede dar un incentivo y subimos los puntos a 400. Hay que tener en cuenta que en esta licitación siempre que el diésel Euro V compitió contra el gas natural, ganó el gas natural.

El próximo 16 de noviembre se firman los contratos de la licitación, ¿cómo van a blindarlos para que no se prorroguen las concesiones?

Vamos a tener una interventoría durante 10 años asociada a la implementación total de la nueva flota, porque eso que usted señala es superimportante para que los contratos no se alarguen a la brava como se alargaron en años anteriores.

Por ejemplo, hay una interventoría que nos dice que los patios y las estaciones necesitan ampliación y si los buses son de gas natural, TM debe tener puntos de gas en los patios y lograr que haya autonomía en el tiempo en el que el bus está operando en la troncal.

¿Qué decirle a la ciudadanía, que a la final será quien utilice estos buses?

Les pido que se apropien del sistema y que entiendan que este es de la ciudadanía y no de la Alcaldía. Esto es propiedad de ellos, quienes se mueven todos los días en estos vehículos.



Redacción Bogotá

John Cerón