Hace cuatro días, durante la madrugada del 24 de diciembre, Natalia Castillo fue asesinada por delincuentes que le dispararon para quitarle su celular. La comunicadora social, de 32 años, se encontraba con amigos en el barrio Galerías, en Teusaquillo.



Luego de quedar herida, fue trasladada de urgencia a la Clínica Palermo, donde lamentablemente falleció.



Este martes, la madre y el padre de la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia para la droga y el delito (UNODC) hablaron con los medios de comunicación. Esto fue lo que dijeron.

"Es un dolor muy grande como mujer, como mamá, como tía, como amiga. Poniéndome la mano en el corazón de las otras mamitas que les ha pasado lo mismo, es muy duro. No es fácil", dice la señora María Emma entre lágrimas.



La mujer pide que se pueda hacer justicia. "Porque mi muñequita, como lo saben los medios y lo han dicho, era una niña muy versátil, una niña que le gustaba reír", cuenta.



"Es difícil. No es fácil. No tengo paz. Parece mentira. Nunca pensé que iba a estar así", concluye.



Nelson Castillo, padre de Natalia, agradeció a las autoridades por trabajar en el caso. "Es un dolor muy grande, inmenso. No se lo deseo a nadie. Por favor, tengamos mucha más seguridad. Que esto no sea el pan de cada día. Ahora esto se volvió como si nada", afirma.



Sobre la información que tiene al respecto del caso, dice que sabe lo mismo que también conocen los medios: una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre quienes perpetraron el crimen y el estudio de cámaras de seguridad. El padre de Natalia pide agilizar la investigación.



Posteriormente, la madre recuerda la última comunicación que tuvo con su hija, que fue mediante mensajes de texto. "Mi muñeca estaba contenta esa día. Me mandó un mensaje muy lindo. No tuvimos comunicación verbal, fue por mensaje... No entiendo por qué me le quitaron la vida. Le faltó mucho por volar", dice su madre.



Y agrega que Natalia iba a viajar próximamente para completar sus estudios de inglés. Destacó su profesionalismo y su liderazgo. María Emma califica a su hija como "una niña con mucha luz".



Los padres de Castillo dieron las declaraciones en el mismo punto donde la joven fue asesinada, en el barrio Galerías de la localidad de Teusaquillo.



Amigos que departían con ella esa noche estaban dentro del establecimiento de celebración en el momento en que Natalia salió a contestar una llamada en su celular y, trágicamente, se encontró con la muerte.

Por su parte, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, afirmó que se han analizado las imágenes de más de 30 cámaras. Además, las autoridades conocen el recorrido y las características de un vehículo en el que recogieron a los homicidas, dijo el comandante.



En las grabaciones se observa que a, solo cinco cuadras del bar, hacia las 2:30 de la madrugada, los delincuentes llegaron en un carro de color gris, descendieron, abordaron a la joven periodista y le dispararon para robarle el celular.



Además, se conoció un video en el cual se ve a la joven con dos personas minutos antes de su muerte.



Luego de que se diera a conocer la trágica noticia de la muerte de Castillo, la oficina de la ONU en Colombia compartió el siguiente mensaje: “UNODC lamenta profundamente el fallecimiento de su colega y amiga Natalia Castillo y expresa las más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de nuestra estimada compañera. Gracias a toda la comunidad y a las autoridades por sus manifestaciones de solidaridad y empatía”.



ELTIEMPO.COM*Con información de City Noticias y Bogotá

