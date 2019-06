Después de asumir la batuta de la Secretaría de Integración Social por 16 meses, Cristina Veléz Valencia, historiadora, deja su cargo para aceptar nuevos retos profesionales. EL TIEMPO habló con ella para conocer los momentos más difíciles y satisfactorios de su gestión.

Las víctimas del Bronx fueron sin duda uno de los retos más difíciles para la entidad, ¿cuál es su balance?



Lo mejor fue y sigue siendo una intervención interdisciplinaria. Muchas entidades participaron. Esa zona ha evolucionado porque se pensó cómo desarrollarla en materia urbanística. Y lo mejor es que muchos espacios contarán qué significó ese lugar cuando era un centro logístico del crimen y en qué se convertirá ahora: un espacio para la creatividad.

Mucha gente dice desde la ignorancia que allá vivían los habitantes de la calle...



Sí, pero eso nunca fue cierto. Ese, en cambio, era un espacio en donde se aprovisionaban de droga, donde los famosos ganchos atraían a los adolescentes para sumirlos en el consumo, a un tipo de rumba problemática, y, lo peor, era un sitio en donde no podía entrar la autoridad. Salvar la gente del Bronx fue ganancia para toda la ciudad.

¿Cuántas personas se recuperan de esa pesadilla llamada Bronx?



Ayudas han existido en nuestros centros transitorios, donde los habitantes de la calle pueden descansar durante un día o una noche, y donde buscamos acercarlos a otros programas para su recuperación. También hay otros que se realizan en las comunidades de vida en las que esta población ya comienza un proceso formal.



Desde la intervención del Bronx hemos atendido 2.323 habitantes de la calle en el proceso de habitabilidad. De ese total, 618 terminaron su proceso con éxito. De hecho, un par están trabajando con nosotros y hay otros que han reconstruido sus vidas.

¿Falta apoyo de otras instancias?



El reto más grande aquí es lograr que tengan unas fuentes de ingreso estables. Hay muchas empresas que tienen miedo de contratar exhabitantes de la calle. Hemos trabajado mucho con organizaciones privadas y sin ánimo de lucro para comenzar a romper estas barreras.

Luego de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de la dosis mínima se ha prendido el debate sobre el consumo de drogas y alcohol en los parques. ¿Qué opinión tiene al respecto?



La opinión que le voy a dar en este momento es personal. A nivel institucional se han buscado todos los mecanismos para reglamentar este tema, pero debo decir que la Corte ha dejado una ventana abierta de dónde podría o no llevarse a cabo el consumo de drogas o alcohol. Este tipo de decisiones son bastante desafortunadas porque si bien la sanción en sí no es un mecanismo efectivo de disuasión, no tenerla manda un mensaje bastante negativo. Es como si se generara un permiso tácito para el consumo y para que las personas que deciden llevar a cabo este comportamiento en los parques ignoren que sus libertades individuales están afectando la integridad de los demás.

Somos una ciudad que envejecerá a pasos agigantados. ¿Qué proyectos se gestaron para el bienestar de esta población?



Sí. Los gobiernos nacionales y distritales deben buscar soluciones para el fenómeno de habitabilidad en calle en la vejez, pero como no todos los miembros de esta población requerirán de las mismas ayudas, es necesario que el mercado piense también en soluciones para suplir servicios especializados. Esto no debe ser labor solo del Estado sino de organizaciones y empresas.

Ustedes tuvieron que asumir la llegada indiscriminada de población expulsada de Venezuela. ¿Cómo libró ese reto?



El fenómeno migratorio está lejos de acabarse, y Bogotá ha sido la ciudad de la región que más migrantes ha recibido, 270.000 personas que quieren quedarse. El reto fue tomar decisiones rápidas como abrirles cupos a los niños en los jardines, llevar un Supercade a la terminal, crear el Centro de Atención al Migrante, darles asesoría legal, psicosocial, servicios básicos de salud, montar un albergue. Montar una infraestructura para atenderlos fue un reto enorme que seguirá adelante gracias al apoyo del alcalde Enrique Peñalosa.

¿Cómo evitar que más mujeres venezolanas sean explotadas en zonas de tolerancia de la ciudad?



El alcalde dice que una de las estrategias para que este tipo de delitos dejen de ocurrir es darles la nacionalidad a los migrantes. Esa es una buena manera de luchar contra la explotación sexual y comercial. Con papeles, esta población puede conseguir un trabajo formal y evitar que queden a expensas de estas mafias.

¿Cuáles fueron sus logros más significativos en el tema de la primera infancia?



Bogotá es, sin sonrojarme, la campeona del cumplimiento de la Ley de Cero a Siempre. Nosotros no solo tenemos una ruta integral de atención en la que están todas las entidades del Distrito, sino que desde la preconcepción, desde que las mujeres toman la decisión de tener o no un hijo, hay una serie de actividades dispuestas para esta población. Hoy tenemos 53.000 cupos en jardines infantiles. Ahora, nuestro reto es la calidad y seguir apostándole a la educación diferencial.



Hoy hay más de 200 niños y niñas con discapacidad atendidos en los jardines del Distrito.

Y ¿a qué se debe el avance en las cifras de embarazo adolescente?



La natalidad en Bogotá está bajando, pero no quiere decir que la reducción en las cifras sea solo por esto. La reducción del embarazo adolescente en menores de 18 años fue del 31 % del 2015 al 2018. De cien bebés que nacen en Bogotá, cada vez hay un porcentaje menor de niños hijos de mujeres menores de 19 años. Este es el resultado de un trabajo integral desde varios sectores del Distrito: anticoncepción en jóvenes, educación sexual y trabajo pedagógico sobre los riesgos de enfrentarse a un embarazo adolescente. Nosotros teníamos tres metas este año: cero embarazos en menores de 14 años, menos adolescentes que dieran a luz y más mujeres que tuvieran hijos a una edad más adulta. La primera ya la logramos; en la segunda logramos reducir de 450 casos a 270.

En infraestructura, ¿cuáles fueron los mayores logros?



Todas las obras del Plan de Desarrollo están contratadas. Lo más importante para nosotros fueron los jardines infantiles; era una meta de honor porque este tema se convirtió en el pasado en un caballo de disputas políticas. Podemos decir que vamos a entregar 13 jardines infantiles completamente nuevos y de ladrillo. Una infraestructura que va a permanecer por muchos años al servicio de los niños de la ciudad, además de decenas de adecuaciones y mejoras.

Gladys Sanmiguel

Gladys Sanmiguel es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Foto: Cortesía Secretaría de Integración Social

Este martes se posesionó la nueva secretaria de Integración Social, Gladys Sanmiguel Bejarano, quien en la Secretaría era la gerente del Plan de Atención al Migrante en Bogotá. Tiene 15 años de experiencia en temas de responsabilidad social. Entre los cargos que ha ejercido está el de directora de la Corporación General Gustavo Matamoros y ministra consejera de la Embajada de Colombia en Washington, donde se encargó de la implementación de acciones culturales, educativas, sociales y deportivas.

