‘Yo no busco el guiño de nadie, soy una mujer hecha a pulso’: López

Desde la sala de su apartamento, en el tercer piso de un edificio ubicado al frente del parque de los Hippies, en Chapinero, y poco después de haber sido elegida como la candidata oficial de la Alianza Verde a la alcaldía de Bogotá, Claudia López habló con EL TIEMPO sobre la campaña y sus propuestas.

Reconoció la competencia limpia que sostuvo con Antonio Navarro en la encuesta de su partido, dio pistas sobre cuál sería el mecanismo para definir un candidato único de los movimientos alternativos y dejó claro que no está esperando el guiño de nadie. “Lo que tengo es por mérito, no por tener un padrino”, dijo.

¿Cómo fue la campaña para ganar la encuesta?



Fue bonita, estoy muy contenta, competí con un gran amigo y candidato. Antonio ya llevaba un año de trabajo y es un hombre muy serio, era un reto muy grande y fue una campaña fraterna, de cero roces. Mis mensajes fueron tres cosas: tengo el carácter para combatir la corrupción y corregir lo que va mal; la humildad para reconocer lo que va bien y continuar, y el liderazgo para hacer lo que falta.



¿Antonio va a estar en su gabinete si es alcaldesa?



Estará como coequipero en esta campaña y en lo que él quiera de la administración será bienvenido.



¿Está esperando el guiño de Gustavo Petro?



Yo no busco el guiño de nadie. Yo soy una mujer hecha a pulso y lo que tengo es por mérito, no por tener un padrino. Lo que sí quiero es que los electores de la Colombia Humana, del Verde, del Polo y los electores independientes de Bogotá converjamos. Pero sí creo que tener mejor gobernabilidad no es tener mermelada en el Concejo, sino tener mayorías ciudadanas amplias que respaldan una visión de ciudad. Para eso es importante competir con fraternidad. Yo estoy a la espera de saber quién es el candidato de Gustavo Petro.



¿Cómo sería su relación con el presidente Iván Duque?



No creo que haya ningún problema. Primero, yo compartí cuatro años en el Senado con él. Tuvimos siempre una relación muy cordial. Sé de su talante conciliador, tranquilo. Siempre hemos tenido una relación amable y respetuosa y ahora tendríamos una relación institucional. Lo más importante, después de los proyectos de movilidad y seguridad, es sacar adelante la conformación de la región Sabana unida. Bogotá es el 25 por ciento de la economía del país, si Bogotá se tranca, Colombia se tranca.

Con un 39 por ciento, frente a un 25 por ciento de Antonio Navarro, Claudia López ganó la encuesta de la Alianza Verde.

¿Qué le parece positivo de la alcaldía de Peñalosa?



Hay que continuar con la Secretaría de Seguridad, les ha ido bien con los homicidios, no igual con los hurtos, pero ahí vamos. Los parques y los colegios van bien, he pasado por unos 30 que han hecho y que están divinos, ¿por qué los vamos a parar? También la reducción del embarazo adolescente va bajando. Si hay cosas que van bien, ¿por qué no las vamos a reconocer?



¿Y el metro?



Muchos dicen que ese metro es un desastre, que es el subterráneo o la muerte. No vamos a hacer lo que hizo Peñalosa, no vamos a borrar todo porque lo hizo un contradictor político. Yo preferiría que el tramo de la Caracas fuera subterráneo; si se puede, lo hacemos, pero si lo contratan, lo hacemos como está, así no nos guste. Bogotá no puede botar más plata a la caneca.



¿Y TransMilenio por la 7.ª?



Si la plata fuera infinita o si fuera una populista habla paja, diría que haríamos todo; eso hagamos metro ligero aquí, TransMilenio en la Boyacá, la ALO completa, pero la plata no es infinita ni puedo abusar del bolsillo de los bogotanos, por eso hay que dejar de hacer la troncal por la 7.ª, porque eso libera dos billones de pesos.



Pero, ¿y si queda contratada?



Nos enreda la vida, por eso estamos tratando de hacer todo para trancar esa contratación.



¿Cómo?



Con recursos legales que están en curso y que van bien. Es que esto es de argumentos técnicos, no es lo que diga el alcalde sino lo que digan las leyes y las normas de planeación de la ciudad a largo plazo y que aclaran que el metro debe ir a Suba y Engativá, y que la troncal de la 7.ª se puede hacer después de terminar la de la Boyacá, la 68, la ALO, la Ciudad de Cali. Con el dinero que se libere llevamos el metro hasta el occidente.



¿Cuál será su prioridad en materia de seguridad?



Acá no es lo que el general de la Policía diga ni lo que la alcaldesa diga, sino lo que la ley diga. La vida y el patrimonio están por encima del abuso policial, la aplicación que se ha estado haciendo del Código de Policía es abusiva y equivocada. A la señora de las empanadas la están multando, mientras que el atracador que está junto a la señora está atracando. Es tener lógica, sentido común y cumplimiento de la ley. La preocupación de los ciudadanos es el hurto y la corrupción. Hagámosle caso a la ley y a la ciudadanía. Cojamos a los atracadores, y al que está matando por robar tenemos que caerle con toda.



¿Cuál es un infaltable de sus propuestas?



La cultura ciudadana del siglo XXI, tenemos que aprender hábitos de vida saludable. Tenemos que reciclar, sembrar, cuidar otras formas de vida, aprender que no somos los reyes de este planeta. Tenemos que compartir la movilidad, en el vehículo particular, en el taxi. Tenemos que tener hábitos saludables, comer bien, dormir mejor, hacer ejercicios 15 minutos al día, pero eso hay que enseñarlo.



¿Cómo enfrentar la alta contaminación del aire?



En orden, los contaminantes de fuentes móviles son los camiones, luego están los buses viejos del SITP, luego TransMilenio y luego el resto de vehículos. Tenemos que tomar tres medidas: usar dos vías férreas para entrar la carga y limitar el ingreso de camiones viejos; que todos los buses nuevos que compremos sean eléctricos, y dar incentivos de no pago de impuestos para que los privados adquieran carros eléctricos o los transformen.



¿Cómo atender la llegada de los migrantes?



Cero xenofobia, solidaridad y tranquilidad. Mi compromiso es que los colombianos humildes no sientan que están perdiendo algo porque llegó un venezolano, que sientan que seguimos trabajando para ellos, por su salud, trabajo y educación.



