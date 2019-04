‘Quiero darle Bogotá a la gente y quitársela a los pleitos políticos’

Casi un año después de renunciar a Cambio Radical y a su curul en el Senado por este partido, Carlos Fernando Galán, quien también fue concejal de Bogotá, volvió este martes al ruedo político con el lanzamiento de su candidatura a la alcaldía de la capital del país.

En conversación con EL TIEMPO, Galán explicó que irá por firmas y que busca una Bogotá para la Gente. La seguridad, los temas ambientales, la movilidad y el emprendimiento, algunas de sus principales propuestas.

¿Qué lo motivó a lanzarse a la alcaldía de Bogotá?

​

Lo primero es que esta ciudad tiene un enorme potencial, ha avanzado en muchos campos pero también tiene grandes tareas pendientes. Quiero trabajar para desarrollar ese potencial, quiero trabajar para devolverle la ciudad a la gente y quitársela a los pleitos políticos que muchas veces llevan a que las decisiones se tomen más por el ego de un gobernante y no por aspectos técnicos.

¿A quién representa con su candidatura?



Yo quiero representar a todos los bogotanos, a los que viven aquí. Lograr que esta ciudad enfrente los retos en movilidad y seguridad sin dejar a un lado los avances en reducción de pobreza, aunque somos todavía muy desiguales y hay que trabajar en eso. Pero también podemos ser una ciudad moderna que le apuesta al emprendimiento y la innovación, que genere oportunidades para todos.

¿Qué le ha parecido bueno de esta administración?



El gobierno actual ha avanzado en temas puntuales; los parques son una revolución que se debe continuar. Igual, la reducción del embarazo adolescente, un tema trascendental porque eso cambia y cambiará la sociedad en las próximas generaciones, y también hay que mantener la reducción de los homicidios, que es muy positiva.

¿Y qué cree que ha estado mal?



Creo que han manejado mal el asunto ambiental, desde el punto de vista de falta de diálogo con la ciudadanía. Un alcalde debe ser más abierto a construir con la gente y escucharla, sin imponer; yo creo que en eso se han equivocado.

¿Retomaría algo de la administración Petro?

​

Cuando se inauguró el cable de Ciudad Bolívar, dije que había que agradecerles a Gustavo Petro y a Peñalosa. Eso es lo que tenemos que hacer en Bogotá, no decir que porque algo lo hizo Petro es malo y que lo de Peñalosa es bueno, o viceversa. También me parece importante de Petro que quiso mantener abierta la discusión de cómo reducir la pobreza y la desigualdad.

¿Es usted un candidato de centro?



No estoy en contra de la izquierda ni de la derecha, yo quiero construir con ideas que vengan de diferentes sectores. Si creemos que son buenas y las podemos implementar, y que van a mejorar la vida de la gente, hay que hacerlas. Lo que no podemos hacer es populismo de prometer cosas que no se puedan cumplir.

Germán Vargas ha estado hablando mucho de Bogotá estos días, ¿recibiría el guiño de él?



Yo creo que hace más de 10 meses que no tengo contacto con él, desde que renuncié al partido Cambio Radical por las diferencias que tenía con ellos. Lo que entiendo ahora es que ellos están pensando en presentar un candidato de Cambio Radical.

¿Hará alguna alianza?



La gente está cansada de que la discusión sea de alianzas y acuerdos políticos, la gente quiere más discusiones de ideas, sin apasionamientos, sin agresiones. Discusiones ambiciosas sobre qué se puede hacer en Bogotá. Esta etapa de campaña que empieza debe estar concentrada en eso, en qué propone cada uno y cómo lo quiere hacer.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad?



Vamos a implementar ‘Seguridad al tablero’, un programa para hacerle seguimiento a los resultados localidad por localidad, a fin de ver qué pasa con la justicia, cómo funciona la policía, qué labores están haciendo otras entidades que pueden tener impacto en la seguridad, como la iluminación de vías. También vamos a crear un grupo élite de seguridad en el transporte público.

¿Cuál es su propuesta de metro?



El metro que está garantizado hoy financieramente, que está a punto de ser contratado, lo voy a hacer como alcalde. Bogotá no puede seguir más en peleas y trabas. Creo que si los bogotanos quieren tener metro, ya deben acompañar esta propuesta. Además, propongo un tranvía para el centro de la ciudad.

¿Qué hará en la Van der Hammen?



Yo voy a proteger los elementos de la estructura ecológica principal, y la Van der Hammen hace parte de ella y hay que hacerla realidad, pero tenemos que respetar a las autoridades ambientales. Hay una propuesta del Distrito en estudio en la CAR; si dicen que ambientalmente es mejor, estoy de acuerdo con esa propuesta; si dicen que no, no estoy de acuerdo.

¿Cuál es un infaltable en sus propuestas?



La educación, además de que tenemos que avanzar en más colegios, en acceso a la educación superior, quiero que la política de educación sea guiada por un esfuerzo para ayudar a los jóvenes de Bogotá a identificar su vocación, porque tengo la convicción de que si uno logra que la gente se encarrile por un camino que lo va a hacer feliz eso nos hace no solo una ciudad más feliz, sino más productiva y más eficaz para enfrentar sus problemas.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom