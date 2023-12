Lujosa camioneta fue robada luego de que pareja la entregara a valet parking en Bogotá

El pasado 2 de diciembre una pareja fue víctima del robo de su camioneta en el norte de Bogotá, más exactamente en la calle 118 con Avenida carrera 19, en inmediaciones del barrio Santa Bárbara de la localidad de Usaquén.



Al parecer, la mujer identificada como Katy, habría dejado el vehículo en un Valet Parking cercano a un bar al que acude con frecuencia. Le entregó sus llaves a un empleado para que lo parqueara, pero mientras ella disfrutaba de la fiesta junto a su esposo, otro hombre se llevó su auto del lugar.



(Lea también: En 40 segundos, vea cómo ladrones se llevan dos maletas de un carro en Bogotá).

La camioneta no aparecía y nadie sabía en dónde estaba FACEBOOK

TWITTER

En diálogo con Noticias Caracol, la propietaria de la camioneta Toyota Prado TXL de color blanco, describió lo ocurrido: "Llegué al bar Full 80's y, como era de costumbre, entregué mi carro al Valet Parking que está cerca del establecimiento, llamado 'Open Drive'. A las dos horas regresé y pedí mi auto, luego me dijeron que el carro no aparecía y nadie sabía en dónde estaba".



De conformidad con el medio Semana, la mujer estaba acompañada de su esposo, Andrés Cáceres, un empresario bogotano, quien contó a detalle lo que pasó cuando salió con su pareja del establecimiento en búsqueda de su vehículo.



(Siga leyendo: Escopolaminan y roban a excandidato a edil en Bogotá; señala a conductor de aplicación).



"Antes de las 12 pedimos el carro, pasaron los minutos y molesto pregunté '¿qué pasa con el carro?, me dijeron que no tardaba'. A los 45 minutos, la señora a la que le di las llaves del carro llama por altavoz peguntando y contesta el supervisor, John Orlando Pulido, quien le dice que la camioneta no aparece", indicó Cáceres.

Por suerte para los propietarios, la camioneta, que tiene un costo alrededor de los 300 millones de pesos, estaba asegurada. Sin embargo, Cáceres ya formalizó su denuncia en contra de Open Drive, pues eran los responsables del vehículo en el momento en el que entró en el parqueadero.



La representante legal de la empresa, identificada como Jessica Tatiana Cancelado, le pidió modificar unos 'asuntos' de la denuncia con la responsabilidad del parqueadero. "Me dijo que al otro día me mandaba una camioneta, pero que modificara la denuncia. Yo le dije que no iba a poner nada más y nada menos de lo que ocurrió", señaló el dueño del vehículo para Semana.



Ante esto, Open Drive le indicó al medio anteriormente nombrado que "la empresa va a hacer todo el proceso pertinente para darle respuesta. Tenemos que esperar el proceso de las aseguradoras. Tenemos que esperar la respuesta de la aseguradora".



(Puedo leer: Cuide su dinero: así se podría salvar de los ciberdelincuentes en fiestas de fin de año).



Por el momento, la pareja deberá esperar la solución que brinde la aseguradora por medio de las pólizas.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO