Casas nuevas y legales en Ciudad Bolívar y Kennedy

Los sueños de 96 familias de Ciudad Bolívar se cumplieron este miércoles, cuando la alcaldía les entregó las llaves de sus nuevos apartamentos en el proyecto La Casona, ubicado en esa localidad. Este es un conjunto residencial de 96 viviendas, distribuidas en torres de tres pisos para hogares de estratos 1 y 2 que antes vivían en zonas de alto riesgo no mitigable.

“Estamos muy felices de entregarles estos títulos a personas como ustedes, honestas y trabajadoras. Sabemos que esas viviendas las construyeron con sus manos y esfuerzos. Nos da mucho gusto hacer esta entrega de títulos en esta importante zona de la ciudad”, manifestó el alcalde Enrique Peñalosa durante el evento de entrega de la obra en la que se invirtieron cerca de 6.700 millones de pesos.

La Casona es un proyecto que recibió la actual administración sin inicio de construcción y sin diseños de redes de servicios públicos. Para que el conjunto residencial fuera una realidad, se tuvo que invertir 1.527 millones de pesos adicionales.



Cada vivienda cuenta con tres habitaciones, un baño, sala-comedor, cocina amoblada en acero inoxidable, estufa y lavadero integrado, zona de ropas y calentador de agua de gas natural.

Entregan 313 títulos

Esta semana, 211 familias de Ciudad Bolívar y 102 de Kennedy también recibieron buenas noticias. De manos del alcalde Peñalosa, la Secretaría de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, estos 313 hogares recibieron los títulos oficiales de sus viviendas. Antes, por estar ubicados en ocupaciones ilegales, temían ser desalojados.



“Me siento la mujer más feliz ya que el sueño de darles vivienda digna a mis hijos se hizo realidad. Hace dos años me llamaron para que pasara los papeles, yo los pasé y estuve poco a poco llevándolos hasta que recibí la noticia: ¡que ya me entregaban mi apartamento!”, dijo, emocionada, Ana Bertilda Amado, una de las beneficiarias.



En últimas, recibir este título no solo significa que las familias tienen casa propia, sino que pueden acceder a créditos bancarios y postularse a subsidios de mejoramiento de vivienda.



“Estas familias vienen ocupando desde hace mucho tiempo bienes de propiedad privada o de la Caja de Vivienda Popular, por eso les adelantamos el procedimiento técnico, jurídico y social para finalmente generarles el título de propiedad”, señaló Lino Pombo, director de la Caja de Vivienda Popular.



Y no son pocos los que han recibido este alivio. En los últimos cuatro años, la Caja de Vivienda Popular ha entregado alrededor de 2.000 títulos en Kennedy y 2.400 en Ciudad Bolívar.



Por su parte, el Distrito cerrará 2019 con más de 7.500 títulos entregados.

Mirador en Ciudad Bolívar

Esta semana también se anunció la adjudicación del mirador Illimaní, una obra en Ciudad Bolívar que pretende cambiar las dinámicas del sector.



“Todas esas casas donde llega el borde del barranco, que son viviendas en alto riesgo, las estamos comprando y haciendo un corredor con una vista espectacular de la ciudad. Además, allí se va a construir un museo del desarrollo informal de la ciudad”, detalló el alcalde.



El mirador, que quedará ubicado en el barrio El Paraíso, costará 12.940 millones de pesos.



BOGOTÁ