Totalmente restaurada: así quedó la plaza de mercado La Concordia

Luego de una larga obra fue entregada la restauración de la plaza de mercado de La Concordia, ubicada a pocas cuadras del Chorro de Quevedo, en la localidad de La Candelaria.



Según el Distrito, solo en febrero del 2020 culminará el proceso de adecuación de redes de servicios públicos, que permitirá que la plaza sea visitada por los bogotanos.

“Cuando entré después de todo lo que le hicieron casi me caigo, no me lo esperaba. Esto fue un gran trabajo, gracias a todos los que hicieron posible esto. Ahora invitamos a todos a que vengan a visitar nuestra plaza, es hermosa, tenemos de todo”, celebró Isaías Arias, comerciante de la plaza.

Dentro de La Concordia se hizo un reforzamiento estructural, así como la instalación de redes hidráulicas, eléctricas y contra incendio.



Además, en la última etapa de trabajos hubo una restauración más estética en acabados, los pisos y la instalación de espacios para la venta de artesanías y frutas. Asimismo, se ejecutó la adecuación de negocios como un granero, una ferretería, un café y algunos restaurantes.



“Lo que inauguraron aún está sin terminar, pero creo que las obras que hicieron sí hicieron más bonito el sitio y mejorarán las condiciones de trabajo de los vendedores”, dijo Albeira Cogollo, vecina del sector.

La plaza fue declarada en 1994 bien de interés cultural debido a su valor patrimonial. Por eso, su restauración conservó sus colores, estructuras y diseño clásico. Foto: IDPC

La alcaldía anunció que unos 48 comerciantes estarán ofreciendo sus productos en la plaza. Estas personas han recibido formación en educación financiera y cuestiones empresariales con el apoyo del Instituto Para la Economía Social (Ipes).



“Los comerciantes son el alma de estos espacios y acogieron todas estas trasformaciones que están viviendo todas las plazas de mercado de la ciudad. Estos lugares se están convirtiendo en una experiencia turística interesante”, dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. En total, la inversión fue de 19.780 millones de pesos. La administración anterior aportó un monto de 6.942 millones.



“Este es el patrimonio turístico y gastronómico de la ciudad, que fue una de las políticas del alcalde: posicionar las plazas de mercado como esos centros donde se experimentan olores, colores y sabores”, informó la directora del Ipes, Gladys Valero.



La Concordia es una de las tres plazas de Bogotá que han sido declaradas bien de interés cultural, debido a que representa un patrimonio histórico y arquitectónico para la ciudad.



“Esta plaza tiene ya cerca de 80 años, una plaza muy querida por la comunidad. Era un espacio que estaba desactualizado y no tenía una proyección para el presente y futuro; por eso emprendimos la restauración total, y ahora quedó como uno de los lugares más esperados por los turistas”, rescató Mauricio Uribe, director de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

La Concordia fue inaugurada en 1934 y se construyó según los diseños del arquitecto Carlos Martínez Jiménez. Foto: IDPC

Pero residentes del sector como Albeira Cogollo piensan que la importancia de este espacio no es igual a la que se le daba en el pasado y están a la expectativa de los cambios que esta obra pueda lograr en la relación que tienen los vecinos con el espacio público.



“La gente que está viviendo aquí en La Candelaria no es la misma de antes. Ya no se ve al vecino que va a comprar los 200 pesos de cilantro ni a la señora que va a escoger la papa. Entonces, debemos esperar si después de esta restauración la gente del barrio empieza a acudir a la plaza con el amor y el aprecio que antes se veía aquí”, explicó Albeira.



La administración saliente invirtió 61.000 millones de pesos en restauraciones como esta.

Una plaza con galería de arte

Bajo la plaza de mercado de La Concordia está la nueva galería Santa Fe, un espacio de arte inaugurado en junio. Para construirla se excavaron más de 4.500 metros cúbicos bajo el lugar.

La galería tiene dos salas y cerca de 1.200 metros cuadrados. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Este es un proyecto único en Colombia donde se conjugan el arte y la gastronomía”, destacó el director de Patrimonio Distrital, Mauricio Uribe. La Galería ya abrió sus puertas a los ciudadanos y es administrada por el Idartes. Hasta el momento ha albergado muestras interactivas, proyectos becados y arte moderno.

BOGOTÁ