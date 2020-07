Autopista Norte se entrega, pero sigue deuda con Bogotá y Chía

La ampliación de la Autopista Norte, entre la calle 245 y La Caro, quedó lista y entregada en medio de la pandemia. Este lunes, en su primera salida de campo desde que empezó la cuarentena, el presidente Iván Duque inauguró esta, la Unidad Funcional 2 del proyecto vial Accesos Norte a Bogotá.



Este segmento tiene 4,2 kilómetros de extensión y tuvo una inversión de 177.697 millones de pesos e incluye la ampliación por ambos sentidos. En el costado oriental, la Autopista queda con 5 carriles entre la 245 y el peaje y 4 carriles entre el peaje y La Caro; mientras, el costado occidental completa 5 carriles entre La Caro y la 245.

Adicionalmente, la obra incluye una nueva ciclorruta de 4,2 kilómetros con carril diferenciado que protege a los ciclistas que transiten en este tramo. Y, finalmente, se habilitaron cinco puentes peatonales, ubicados en la Báscula, Cuernavaca, Centro de Eventos, Unicoc y Olímpica.



“Con estas obras mejoramos la seguridad vial para miles de personas que transitan por esta importante arteria del norte de la ciudad diariamente. Además, reducimos los tiempos de desplazamiento desde y hacia Bogotá por la Autopista Norte en 20 minutos aproximadamente”, manifestó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien estuvo también en la entrega junto al Presidente, la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Se calcula que esta obra beneficiará a más de 10 millones de personas que se mueven entre Bogotá y los municipios de Chía, Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá.

La fase I de la ampliación de la AutoNorte va de la calle 245 hasta La Caro, con renovación del peaje. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

De otro lado, a esta entrega se suma también la modernización del peaje Andes, que queda con 16 carriles: cuatro serán exclusivos para pago electrónico, nueve para pago efectivo u electrónico, dos para vehículos de carga pesada y uno para motocicletas.



Y se habilitó una zona de acceso al Tren de La Sabana que, desde la semana pasada, abrió una línea de operaciones para transporte diarios de pasajeros.



Todo esto hace parte del paquete del proyecto 4G Accesos Norte, cuya inversión asciende a 1,5 billones de pesos, que incluye obras entre Bogotá y Zipaquirá y que tomarían cerca de cinco años en completarse. Hoy, van al 35 %.

Pero, a pesar de la buena noticia de este lunes, aún hay un par de deudas con Bogotá y Chía relacionadas con este corredor.

De Bogotá para adentro

Aunque ya se logró la ampliación de la AutoNorte de Bogotá hacia afuera, preocupa que la ampliación al interior de la ciudad, entre las calles 192 y 245, sigue en planes. Mientras tanto, esta vía de acceso es un cuello de botella y punto crítico de tráfico.



La ampliación de este segmento a cinco carriles en ambas calzadas sigue en estructuración y hace parte de la fase II del proyecto de Accesos Norte. Según la ANI, está radicado en Hacienda y pendiente de completar el proceso para abrir la licitación. Junto a esta fase está prevista la ampliación de la carrera Séptima entre calles 200 y 245.



La demora en la esperada ampliación va por cuenta de que se firmó primero la APP de la ampliación de la AutoNorte hacia afuera y de que la APP de la otra ampliación no logró el cierre financiero. El proyecto se radicó, en esa ocasión, en julio de 2018 ante el Ministerio de Hacienda y, entonces, este diario reportó que la aprobación tomaría entre dos y tres semanas. Hoy no hay rastro ni de la licitación. Solo se sabe que su financiación podría implicar ajustes en el cobro del peaje.

Hace un año, en un boletín, la ANI aseguró, en un nuevo proceso, que la contratación se haría en el segundo semestre de 2019. Ese plazo tampoco se cumplió y hoy el cronograma de la fase II sigue en vilo a pesar de que la misma ANI ha reconocido su importancia.



“La obra es una necesidad, ya que este es el corredor más congestionado del país con un promedio de tráfico de 35 mil carros al día. Vamos a dejar un corredor para 120 mil vehículos”, aseguró Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI en una audiencia pública del proyecto este año.



La ampliación de la este tramo está contemplada en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Claudia López y presupuesta un valor de 1,014 billones de pesos.



Incluso, la misma alcaldesa trinó este lunes sobre el anhelo de la fase II. "Nos alegra que con los peajes que pagamos mayoritariamente los bogotanos se amplie la Autonorte afuera de Bogotá, en Cundinamarca. Esperamos que empiece pronto la ampliación dentro de Bogotá. Es lo lógico, pero además si no se hace, la inauguración de hoy es el embudo de mañana", afirmó López.

Nos alegra que con los peajes que pagamos mayoritariamente los bogotanos se amplie la Autonorte afuera de Bogotá, en Cundinamarca. Esperamos que empiece pronto la ampliación dentro de Bogotá. Es lo lógico, pero además si no se hace, la inauguración de hoy es el embudo de mañana. https://t.co/NT9OUG1cmX — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 7, 2020

La Troncal de los Andes

Este es el render de cómo se espera que quede la Troncal de los Andes. Foto: Cortesia

Otra obra que está en “veremos” es la Unidad Funcional 3, más conocida como la Carretera de los Andes o la Troncal de los Andes, que permitiría una salida rápida de Chía hacia la Autopista Norte. Este lunes, en la inauguración de la ampliación, el Presidente de la ANI aseguró que en un plazo de seis meses estaría lista.



“Lo que tenemos que hacer es construir la variante para poder desembotellar de manera muy importante a la ciudad. Tenemos previsto hacer la conectante que sale a la altura del Humero, nos falta hacer unos puentes vehiculares y una serie de obras que en seis meses estarán listos, tenemos unos temas prediales y ya iniciamos los procesos correspondientes para poder adquirirlos”, aseguró Gutiérrez.



Lo que preocupa es que los “temas prediales” están sin resolver hace un buen tiempo. Incluso, la gestión predial sin completar ocasionó la firma de un otrosí en mayo de 2019 entre la Alcaldía de Chía y la ANI para prorrogar la adquisición los predios necesarios. El plazo de la prórroga se venció en mayo de este año.



La ANI confirmó que firmará un nuevo otrosí para conseguir los predios ubicados entre el río Bogotá y el Humero.



Allí hay 19 predios de Inversiones San Jacinto. Mauricio Mustafá, su representante, cree que con el retraso no será posible terminar la troncal para diciembre. “No tienen ficha predial por lo que me dicen en una carta. Sin ficha predial no hay avalúo, sin avalúo no hay oferta ni no hay contestación mía y sin eso no hay expropiación. El proceso no baja de un año”, dice Mustafá quien ve cómo la obra de la troncal ya llegó a los límites de San Jacinto y está varada por el tema predial: hay un hueco de más de un kilómetro sin resolver.



En septiembre de 2019, este diario le puso la lupa al tema. En ese momento, la ANI indicó que “los predios requeridos correspondientes a San Jacinto hacen parte, aproximadamente, del 36 % de la longitud efectiva de la doble calzada, por lo cual deben adquirirse dentro del siguiente mes”. Es decir, la operación debió concretarse entre octubre y noviembre. Pero, a julio de este año siguen sin adquirirse esos predios.



El proceso que, originalmente estaba en manos de la Alcaldía de Chía, terminó quedando a cargo de la ANI. Hace un año, el entonces alcalde municipal Leonardo Donoso aseguró que “No habíamos podido terminar los avalúos porque no habíamos podido ingresar al predio. Requerimos de manera verbal al representante y nunca logramos concertar una cita. Le enviamos una invitación formal y resultó que ya, en algún momento, había dejado ingresar a la ANI y, por eso, dijo que no permitiría un nuevo ingreso".



A esto Mustafá respondió este lunes: "Entre el año 2016 y 2018 tengo ocho solicitudes a su disposición pidiendo ingreso. Todas contestadas inmediatamente y ellos entraban. A mediados de 2018 anuncian una visita de la Anla y yo dije que antes de eso quería conocer el estudio de impacto ambiental porque temíamos por el impacto sobre un humedal. Se negaron a presentarnos el estudio, no les di el ingreso y desde entonces se rompieron las conversaciones".



Mustafá dice que recibió en los últimos días una notificación que le indica que de no permitir el ingreso esta semana utilizarán la ficha predial de Chía que, insiste el representante, no debe estar.

