Entre basura y droga resurgen líos en el Agustín Nieto Caballero

Cuando EL TIEMPO conoció por primera vez la historia del colegio Agustín Nieto Caballero, el 29 de febrero del año 2016, los niños tiraban las cucharas hacia el otro lado de uno de los muros del plantel. De 1.000, desaparecieron 940. Ellos hacían una especie de trueque porque del otro lado, de la olla 'Cinco Huecos' y desde la 'L' del 'Bronx', les mandaban la droga que querían.

Es su momento esa fue la historia que nos contó el rector Jairo Rodríguez quien asumió ese cargo desde el 9 de julio del año 2012. En aquella época tenía incluso que llamar a los porteros cuando llegaba a la calle 24 para no correr ningún riesgo. Ya había recibido amenazas: "Le va a tocar irse porque ya nos está poniendo muchos problemas".



Y es que desde esos años ha librado una batalla para que las bandas de microtráfico que operan en barrios como La Favorita no induzcan a los niños de ese colegio a ingresar al mundo del consumo. Por muchos años unos 1.000 estudiantes convivieron con el hampa y la desidia.



Hoy, aunque la zona ha mejorado considerablemente con la intervención de administraciones pasadas hay problemas que persisten y que, precisamente, unos 500 padres quisieron consignar en un derecho de petición enviado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Algunos de ellos son la inseguridad, el consumo de sustancias psicoactivas y el desaseo que ha invadido el sector por el acumulamiento de desechos y el saqueo sistemático de las bolsas de basura por parte de los habitantes de la calle.



"Todo esto ha empeorado en los últimos meses y hoy, en la calle 11 con carreras 19 y 20, en el separador, encontramos de manera permanente indigentes haciendo sus necesidades básicas y consumiendo drogas en perjuicio de nuestros hijos", dice uno de los padres de familia.

Piden acciones concretas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y que la empresa de aseo LIME opere mejor en la zona, como corresponde según las necesidades. "En este momento unos 900 alumnos están siendo afectados por esta situación así como el comercio de la zona", dicen los padres de familia.



A todo esto se sumó una petición de los acudientes para que el perro que les fue asignado no sea retirado del plantel. "Su presencia junto al trabajo de la unidad de vigilancia ha contribuido a disminuir el porte, comercio y consumo de sustancias psicoactivas del colegio", dice el derecho de petición.



Además piden a la Secretaría de Educación (SED) recursos para el mantenimiento de la planta física ya que no solo tiene valor patrimonial sino que, dicen los padres de familia y las directivas del colegio, se les había asignado 23.000'000.000 millones de pesos, por parte del Concejo de Bogotá, para la restauración de la infraestructura y para llevar a cabo nuevas obras.



Mientras el derecho de petición surte efecto la jornada de estos estudiantes transcurrirá bajo el fuerte vaho a orines, materia fecal y el humo de los consumidores que se cuela por las grietas de los muros del colegio.



"Aunque no puedo negar que el sector ha mejorado mucho, debo decir que los habitantes de la calle se desplazan a la calle 11 con carrera 19 a consumir muy cerca del colegio. La policía no pasa todos los días y eso nos afecta mucho", dijo Rodríguez.



Mientras la situación no mejore, adentro del colegio, niños de Bogotá, afrodescendientes, e hijos de venezolanos tendrán que seguir sacando adelante sus estudios en medio del caos.



Y es que la zona en donde está ubicado este colegio tiene su historia. La plaza España es el espacio público más cercano.



Los más necesitados echan al piso sus cambuches, encima de los desperdicios de las palomas, sin importar que a pocas cuadras el Distrito habilitó el centro de atención Bacatá, donde se les dan toda clase de cuidados.



Los andenes suelen quedarse sin ladrillos porque los drogadictos los quitan para rasparlos, convertirlos en bazuco y luego fumarlos.



A los profesores los atracan, a los niños los amenazan con quitarles los tenis y el personal de aseo llega atormentado a trabajar cuando son asustados en la calle.



EL TIEMPO habló con la Secretaría de Educación sobre este caso. La entidad explicó que el contrato de servicio de vigilancia de la SED en el que se encuentra la modalidad de binomio canino se encuentra vigente hasta el 13 de abril del año en curso. “Se adelanta el nuevo proceso licitatorio, frente al cual se está desarrollando un proceso de revisión de la estrategia de vigilancia con medio canino que involucra a los 87 colegios que cuentan con este servicio”.



También dijo que en el marco del programa Escuelas como territorios de Paz, desarrollará varios procesos alrededor de esta situación denunciada por los padres de familia.

