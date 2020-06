‘Entornos seguros’ en la localidad de San Cristóbal

Con un acto simbólico, la Alcaldía Local de San Cristóbal, en compañía de la Secretaría de la Mujer y la ciudadanía, rechazó rotundamente los feminicidios y actos de violencia que se han presentado contra las mujeres en la localidad.

Los funcionarios y la comunidad representaron con un hilo, el tejido social que permite la creación de una red de seguridad para las mujeres. En esta localidad en lo que va del año se han presentado tres casos de violencia, uno en febrero en el barrio Ramajal y otro dos en mayo en los barrios Gaviotas y Victoria.



El alcalde de San Cristóbal, Anderson Acosta, aseguró que la estrategia ‘Espacios Seguros’ se implementó en la localidad para que las mujeres puedan reportar casos de violencias en el hogar y recibir atención en otros lugares comerciales como el D1, Justo y Bueno, ARA, Farmatodo, Tostao y Terpel.



Las mujeres que están en riesgo pueden acercarse a estos almacenes y denunciar ante el encargado del almacén su situación y este debe activar el protocolo que ya tiene con la Policía y notificar a la Secretaría Distrital de la Mujer para poder hacer acompañamiento.



Si la mujer no está en riesgo o no desea que llamen a la Policía, el encargado brindará los números de atención para mujeres víctimas de violencia, se le preguntara a la mujer si desea que la Secretaría de la Mujer realice acompañamiento en su proceso y la contacte.



“Vamos a unir esfuerzos para proteger la vida de las mujeres y rechazamos todos los actos de violencia contra ellas. No están solas, nosotros estaremos vigilantes y dispuestos a apoyarlas”, dijo el mandatario local.

Estas son las líneas de emergencia para atender casos de violencia, abuso sexual o acoso a las que pueden recurrir las mujeres: