¿Por qué se activó la disposición de cuerpos en bóvedas?

En Bogotá han muerto 2.658 personas a causa del covid-19, según el último reporte de la página web Saludata, y este aumento no pasa desapercibido en los sitios para la disposición de cadáveres en Bogotá y mucho menos entre los familiares de las víctimas de esta enfermedad.La ciudad tiene una tasa de mortalidad en hombres de 42,9 por cada 100.000 habitantes y en mujeres de 21,2 por cada 100.000 habitantes.

Y lo cierto es que ante el aumento de personas fallecidas, el Distrito se tiene que preparar para atender una posible contingencia; es decir, adoptar las medidas de carácter urgente en caso de que el aumento de muertes exceda los estándares normales de la operación frente al manejo de cadáveres y se constituya una emergencia catastrófica de salud pública a nivel local.



El Decreto 172 del 18 de julio de 2012, por medio del cual se establecen medidas transitorias para garantizar la atención funeraria, es concreto en determinar que se deben tener claros dos escenarios de riesgo: la instalación de depósitos temporales y morgues de emergencia cuando la capacidad hospitalaria colapse, así como establecer nuevos sitios de inhumación cuando se presente saturación y pérdida de capacidad para inhumar en cementerios y se suspendan las operaciones en los hornos crematorios en los territorios por problemas técnicos.



Y todo esto se debe hacer en coordinación con los equipamientos funerarios privados “bajo los principios de solidaridad y responsabilidad social”.



En ese sentido, Bogotá cuenta con cuatro cementerios privados con servicios de hornos crematorios que son: Jardines del Apogeo, en Kennedy; Jardines de Paz, en Usaquén; Jardines del Recuerdo, en Suba, y cementerio de Fotibón, en la localidad del mismo nombre.



Pero también la ciudad cuenta con tres cementerios que manejan seis hornos administrados por el Distrito que son: cementerio del Sur (2), en Antonio Nariño; cementerio Norte o Chapinero (3), en Barrios Unidos, y el cementerio Serafín (1), en la localidad de Ciudad Bolívar.

Lo primero que hizo la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) fue disponer de estos lugares para cremar pacientes covid, pero eso fue progresivo según aumentaron los casos. Entre estos seis hornos tienen una capacidad para cremar entre 96 y 106 cuerpos al día de acuerdo a las condiciones de cada cuerpo.

Además, desde el mes de marzo, como parte de las medidas de contingencia y previendo un incremento de la demanda de cremación, se contempló la adquisición de los contenedores refrigerados y por eso se adquirieron tres que ya están en uso debido a que los hornos solos reciben un cuerpo por proceso y cada proceso tarda 90 minutos.



Mientras estos están ocupados, los cuerpos que van llegando se dejan en estos contenedores para que estén en las mejores condiciones posibles hasta el momento en el que lleguen a su proceso de cremación. La directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, dijo que se adelantaba un proceso para adquirir más contenedores que también se ubicarían en los cementerios con horno del Distrito. Estos estarían próximos a llegar.



Pero ¿se puede hablar de un colapso? Según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, es muy prematuro describir la situación en esos términos. Eso sí, aceptó que la capacidad que tiene Bogotá para disponer de los cuerpos por covid-19 se ha visto “estresada” debido a la demanda creciente y apenas obvia ante el aumento de casos de contagios en la ciudad que ya suman los 101.955.



Explicó que hasta el momento se había privilegiado la cremación de los cuerpos de pacientes por covid-19 y que la razón había sido la de minimizar el riesgo para las personas que tenían que manipular estos cuerpos.



Pero, explicó Gómez, con el aumento de decesos no solo de covid-19 sino de otras patologías que pueden estar en el orden de los 200 o los 220 al día se tuvo que hacer un esfuerzo adicional.

Y esa tarea consistió en un acuerdo con los privados para aunar esfuerzos y así disponer de una mayor capacidad ante la demanda.



Además, y siguiendo los preceptos del Ministerio de Salud respecto a la disposición final de los cuerpos de personas que fallecieron por covid-19, se tomó ayer la decisión de inhumar los cuerpos.



“Si bien sigue siendo elegible en primer lugar la cremación, es perfectamente posible hacer una inhumación, eso significa que el cuerpo también se puede dejar en una bóveda o enterrar en una tumba”, dijo Gómez.



Esa es la razón por la que algunos ciudadanos le dijeron a EL TIEMPO que sus parientes en vez de ser cremados fueron llevados al cementerio Central para ser dejados en bóvedas. “Lo que sí queremos dejar claro es que la capacidad tanto de cremación como de inhumación con que cuenta la ciudad es absolutamente suficiente para la demanda que estamos teniendo en este momento”, dijo Gómez.



El secretario de Salud también aceptó que sí se han presentado congestiones en los hornos crematorios. “Por eso decidimos tener la capacidad de frío para el almacenamiento temporal de cadáveres”.

Gómez fue claro en señalar que por lo menos en este momento no hay una emergencia por la capacidad existente de disponer de los cuerpos.



Agregó que Bogotá sigue siendo la ciudad con la menor tasa de mortalidad por covid-19 entre ciudades de su mismo tamaño. “Esperamos pasar por este pico de la pandemia con el menor dolor posible, y en ese sentido también respetamos profundamente la tristeza de las personas que han perdido sus familiares en este proceso y tratamos de que el proceso de inhumación o de cremación de los restos mortales de sus familiares sea más fácil y más rápido posible”.

¿Cuándo se podrá hablar de crisis?

Según el Decreto 172 del 18 de julio de 2020, la crisis por la capacidad de los hornos de la ciudad se dará cuando los contenedores refrigerados instalados por la Uaesp en los cementerios de propiedad del Distrito capital lleguen al 50 % de su capacidad total.



En ese momento, la Uaesp informará inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud para que esta coordine con el sector privado la activación de los Planes Operativos de Emergencia (POE) en los equipamientos, y que se realice la verificación de condiciones sanitarias para el inicio de acciones de manejo.



De igual manera será preocupante cuando las bóvedas, osarios, cenizarios y/o terrenos dispuestos por la Uaesp para este fin se encuentren ocupados en el 70 % de su capacidad total. Ahí se tendrá que coordinar con el sector privado la activación de los planes de respuesta para la emergencia.



Si el ingreso de servicios funerarios hacia el Distrito capital compromete la capacidad de respuesta en el manejo de la pandemia, la Secretaría de Salud restringirá o prohibirá la recepción de estos servicios hasta que se restablezca la capacidad operativa o finalice la pandemia.



Hoy, los hornos del Distrito pueden recibir unos 106 cadáveres al día y los privados, unos 138, lo que suma unos 244 cuerpos al día. Según Alejandro Gómez, esto ha permitido que la ciudad no haya colapsado.



También explicó que el Distrito cuenta además con unas 2.329 bóvedas para cuerpos de personas adultas y 1.624 para cuerpos de menores. “Por ahora, esta capacidad es suficiente para atender la demanda”.



Gómez también confirmó que se están haciendo procesos de cremación en municipios cercanos a la ciudad, pero que eso se ha hecho siempre, así que no es ninguna novedad. “Las diferentes empresas de honras fúnebres pueden tener contratos con diferentes hornos. Hay algunos en los municipios de Cota, en Girardot y, pues, es normal que lleguen cuerpos allá”.



En cuanto al criterio para cremar o inhumar, Gómez dijo que se privilegia para la primera opción los muertos por covid-19, pero ante la cantidad de cadáveres eso va a variar. Es una situación que será diferente cada hora, y de eso depende la toma de decisiones.



En cuanto a las quejas por la actividad en los parques cementerios a la que se han referido algunas comunidades, hoy varias entidades del Distrito harán un recorrido. “Quiero dejar claro que los servicios están debidamente licenciados y que cuando se procede a la cremación de un cadáver la posibilidad de que esa combustión genere algún riesgo biológico o de contagio es absolutamente cero”, dijo Gómez.



Finalmente, tanto en las cremaciones como en las inhumaciones no se permitirán ritos funerarios que impliquen manipulación del cadáver. Estos se limitarán solamente al acompañamiento espiritual, mediante el uso de tecnologías virtuales o mediante rituales al territorio de manera simbólica para comunidades con ritos culturales particulares.

