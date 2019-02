Alcalde Peñalosa responde a supuestos pagos de Volvo, años atrás

El Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se despachó contra las críticas y las afirmaciones que durante el fin de semana hizo el exmandatario de la capital, Gustavo Petro -y sus seguidores- por unos supuestos pagos que le habría hecho la empresa Volvo, años atrás.

"Resulta que el exalcalde Petro dice que yo viví de una fundación que recibía aportes de Volvo (empresa que fabricó buses de TransMilenio). Durante varios años fui presidente de la junta de un instituto muy prestigioso a nivel internacional, con base en Nueva York, y con oficinas en todas partes del mundo, y tuvo varios ingresos de ese instituto. Quiero aclarar que me siento orgulloso de eso. Pero yo recibí muchos otros ingresos, como consultor internacional. Cientos de ciudades del mundo y universidades me contrataron y me pagaron y eso es público", explicó Enrique Peñalosa.



Aseguró que podría mostrar esa información y todos los acuerdos, contratos y cartas "mediante las cuales fui a trabajar a cientos de ciudades del mundo. Viví de eso. Lo que no tengo tan claro, es de qué vivió el señor Petro. De dónde vienen sus ingresos", refutó el mandatario.

Sobre la columna de Daniel Coronell

Este fin de semana, el columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell, publicó un artículo en el que señala que Peñalosa recibió financiación para su campaña a la Alcaldía de Bogotá, por parte de los promotores del proyecto de renovación urbana Proscenio, e instó al mandatario a responder, a través de Twitter.

El alcalde de Bogotá salió a responder por estas afirmaciones: "En el artículo también se plantea que yo recibí aportes de unas empresas de construcción para la campaña. Por supuesto, primero que todo yo jamás he recibido un peso de contratistas del Gobierno, ni de proveedores (...) No hay que ser un gran investigador para ver que esos aportes se hicieron, están públicos y se pueden ver en el sitio web del Concejo Nacional Electoral", indicó.



Con relación al proyecto de Proscenio, aseguró que "el periodista Coronell dice que es que nosotros le dimos una licencia para que se diera este proyecto, lo que no se ajusta a la verdad. Este es un proyecto que está aprobado y tiene licencia desde el 2010 y lo que nosotros hicimos fue aprobar unos ajustes, unos cambios que mejoran notablemente el proyecto porque aumentan el espacio público peatonal y mejorar mucho la movilidad alrededor de esto".



Indicó que este proyecto ya tenía su licencia, y que esta no expira. "Nosotros no hicimos nada. Tenemos que aprobar los ajustes si el que tiene una solicitud de cambios y modificaciones se ajusta a las normas. Como se ajustaban al POT y a las normas, es algo automático, nosotros no podíamos dejar de aprobarlas".



Argumentó que "estamos convencidos de que fuimos mucho más estrictos en los estudios de tráfico que hicimos y en las exigencias que hicimos para que se mejorara la movilidad", concluyó.

