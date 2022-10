El 6 de septiembre de 2022, Alejandro Silva, de grado octavo, sufrió un accidente en medio de una actividad deportiva que se adelantaba en el Colegio San Rafael de Alicante, institución privada del barrio Santa María del Lago, Engativá. Maryuri, su madre, fue notificada por las directivas del centro educativo del hecho y de inmediato se acercó al colegio.



(Además: Las reveladoras cifras de desnutrición en niños y gestantes migrantes en Bogotá).

Un día después, Leidy Rubio, su hermana, habló con Citynoticias sobre lo que ella consideraba “varias irregularidades en la póliza” sin saber que este episodio se convertiría en un martirio para ella y su familia.



El día del accidente, las directivas de la institución le comunicaron a la mujer que le habían prestado los primeros auxilios y que debían remitir al menor al Centro de Ortopedia y Traumatología Unicentro, donde sería atendido con una póliza contratada por el colegio.



“Nos dijeron que no lo podían recibir por la complejidad de la lesión y que debía ser canalizado. (...) Nos tocó recorrer varios hospitales y en ninguno nos lo recibían, hasta que llegamos al Hospital Infantil Universitario de San José”, señaló Leidy Rubio, tía del menor y quien le ha hecho seguimiento al caso.

De acuerdo con la mujer, en el centro médico le manifestaron que la póliza no cubría la totalidad del accidente, por lo que tuvo que ser atendido por la EPS. El niño sufrió una fractura diafisaria de cúbito y radio expuesta, por lo tuvo que ser operado e incapacitado un mes.



Actualmente, la póliza está activa en Liberty Seguros y ampara muertes accidentales, desmembración, gastos médicos por accidentes, entre otros; sin embargo, esta fue modificada el 3 de octubre por un valor superior en cada uno de los amparos.

Leidy denuncia que no es el primer caso similar en el colegio. De hecho, dos padres de familia se comunicaron con este diario para realizar denuncias.

Facebook Twitter Linkedin

Una niña de 6 años tuvo un accidente dentro del colegio. Foto: Archivo particular

Uno de los acudientes es Mery, abuela de una niña de 6 años que en junio de este año tuvo un accidente dentro del colegio. “Mi nieta se cayó y ellos jamás nos avisaron. Nos enteramos porque la niña nos contó. (...) Nos tocó asumir todos los gastos y ella duró 15 días con férula y el colegio nunca respondió”, dijo.



EL TIEMPO tuvo acceso a unos audios en los que supuestamente Rubiela Amador, coordinadora del colegio, se refiere al caso. “El golpe no fue como para entablillar, le aplicamos una cremita (...) como siguió jugando no se le avisó”, se escucha.



Myriam Cadena, quien retiró a su nieta de 4 años del colegio antes de las vacaciones de mitad de año por un caso similar, también conversó con este diario. “Un sábado la niña se despertó y empezó a botar sangre. Resulta que un día antes la dejaron caer y no dijeron nada. Cuando fuimos a confrontar al colegio dijeron que otro niño se había golpeado y cuando la profesora salió por el hielo mi niña se cayó”, dijo la mujer.



(Le puede interesar: Enorme rata en TransMilenio genera pánico).

Presuntos ataques



Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el brazo del hijo de Maryuri. Foto: Archivo particular

Luego de que Leidy hiciera la denuncia en Citytv, el colegio emitió una circular en la que decía que “unas personas inescrupulosas” se habían dedicado a desprestigiar la labor de la institución “lanzando una serie de acusaciones sin fundamento”.



Lo que vino después, según el testimonio de Leidy, fue una serie de ataques en contra de ella y de otros padres de familia. “Mi hijo Jerónimo (quien también estudiaba en el colegio) me dijo que estaban hablando mal de mí y que había unas carteleras con fotos de la familia por todo el colegio con esos mensajes”, contó sobre hechos que supuestamente ocurrieron el 8 y 9 de septiembre.



Por estos episodios ya hay una denuncia radicada en Fiscalía, en la unidad de Seguridad Pública y Amenazas.



Sobre estas denuncias, EL TIEMPO solo pudo corroborar que había una serie de carteleras en las que aparecen mensajes de apoyo a la coordinadora.



Asimismo, en grabaciones a las que tuvo acceso este diario se ve el momento en que estudiantes del colegio leen un comunicado frente a sus compañeros y los invitan a firmar una carta para rechazar lo que consideran “falsas afirmaciones” contra el colegio. “Usan niños para atacar a otros niños”, sostuvo Mery.



(Siga leyendo: El drama de una familia cuyo hijo fue asesinado cerca de la plaza de La Calera).



EL TIEMPO se comunicó con las directivas de la institución para obtener su versión de los hechos; sin embargo, aunque en principio señalaron que hablarían del tema la semana entrante, luego manifestaron que el caso ya estaba cerrado y que todo el proceso ya se encontraba en manos de la Secretaría de Educación, por lo que preferían no referirse a la situación.

Facebook Twitter Linkedin

Centro de Ortopedia y Traumatología no atendieron al menor por supuestos problemas con la póliza. Foto: Archivo particular

Según Rubio, sus hijos y sobrinos sufrieron hostigamientos durante las semanas siguientes, a tal punto que tuvieron que denunciar el caso ante la Dirección Local de Educación.



Allí denunciaron “la inadecuada atención que el colegio dio al accidente” y por el bullying que habría recibido Jerónimo, hijo de Leidy y primo de Alejandro.



“Por queja anónima se realizó visita administrativa a la institución evidenciándose inconsistencias en varios puntos”, se lee en un documento firmado por William Pérez, director local de Educación de la localidad, con fecha del 3 de octubre.



La entidad también formuló recomendaciones a las directivas del colegio “tendientes al mejoramiento de la gestión (...), a la idoneidad docente, las condiciones de los baños (...) al manejo de la accidentalidad de los estudiantes e incumplimientos identificados”.



Finalmente, señalaron que “el caso se remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, para que allí decidan sobre la iniciación de un proceso administrativo sancionatorio”.

Qué dijo la Secretaría de Educación

Facebook Twitter Linkedin

En este parque habría ocurrido del accidente del hijo de Maryuri. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Desde la Secretaría de Educación se definieron tres acciones para abordar la situación:



"1. Desde el colegio se debe iniciar articulación con la estrategia JER (justicia escolar restaurativa) para garantizar la realización de acciones de reparación para todos los involucrados (docentes, directivos docentes, orientadoras, padres de familia y estudiantes).



2. Para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes se programa de manera provisional que los estudiantes realicen trabajo en casa con comunicación sincrónica virtual y con cámara, para dar continuidad a la formación académica.



3. El colegio debe revisar la póliza de accidentalidad estudiantil contratada verificando su cubrimiento y causal de la no atención al estudiante o no cubrimiento del valor del accidente".



Asimismo, la cartera de educación local confirmó que por solicitud de las madres de familia, el supervisor de educación se comunicó con el rector del colegio el 3 de octubre con el fin de confirmar que lo acordado en la mesa de trabajo "referente a la continuidad de la educación de manera sincrónica" se esté brindando.



La entidad manifestó que las directivas de la institución confirmaron que las medidas se empezaron a implementar a partir del 4 de octubre.



"A la fecha los estudiantes se encuentran en control médico y culminando su año académico, desde la Dirección local de Educación con el equipo de inspección y vigilancia, continuará el seguimiento del proceso para la 2ª semana de noviembre, previendo la culminación del año escolar", agregó la entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias