Engañan a funcionarios con falso mensaje de descuento de nómina

“Hola. Soy Karen. Intenté contactarte sin éxito. Tienes un descuento de nómina pendiente y autorizado con el NIT: 899999061 para el día 30 de noviembre al 3160179470 o escríbenos al Https: wa.link/k3t40g”.



Por este tipo de mensaje, la Secretaría Distrital de Hacienda alertó que personas inescrupulosas están remitiendo a funcionarios del Distrito falsos mensajes SMS sobre supuestos descuentos de nómina pendientes, adjuntando un link como mecanismo para suspender dicha retención.

“Desde la Tesorería Distrital hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que los funcionarios y colaboradores que reciban este tipo de mensajes se abstengan de ingresar al link o de comunicarse a los teléfonos relacionados, pueden ser estafados”, dijo Néstor Raúl Hermida, subdirector de la operación financiera de la Tesorería Distrital.



La dependencia informa, además, que todo tipo de información relacionada con pagos y descuentos se comunica de forma interna a través de los canales oficiales.

Según la Confederación Federal del Comercio, una organización estadounidense que investiga estos casos a nivel global, los estafadores envían mensajes de texto falsos para lograr información personal como contraseñas, números de cuenta o cédulas. “Si consiguen esa información, podrían acceder a su e-mail o cuenta bancaria o vender su información a estafadores”.



Agregan que, a menudo, los estafadores tratan de que el usuario haga clic en los enlaces prometiéndoles premios gratis, tarjetas de regalo o cupones, pero que no son auténticos. También suelen ofrecer tarjetas de crédito sin interés o con una tasa muy baja. Igualmente, prometen ayudas para pagar préstamos. Nada es verdad.

Un oficial de la Policía que trabaja en el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia ya había explicado que esto es “una puerta abierta a captar datos y hasta ingresar un malware para hurtar la información almacenada en los dispositivos”.

Si recibe un mensaje de texto que no estaba esperando y le piden algún dato personal o información financiera, no haga clic en ningún enlace. Las compañías legítimas no le pedirán información sobre su cuenta por mensaje de texto. Si piensa que el mensaje puede ser auténtico, comuníquese con la compañía usando un número de teléfono o sitio web que le conste que es real. Nunca use la información del mensaje.

