Nuevos enfrentamientos entre el Esmad y encapuchados en Bogotá

Un nuevo capítulo en los enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios se vivió este jueves en la entrada al campus de la Universidad Nacional.

Decenas de encapuchados se protagonizaron desmanes por más de dos horas en la avenida NQS con calle 45, pero las autoridades manifiestan que no hay consecuencias trascendentes y no hubo mayores afectaciones en la movilidad.



De hecho, TransMilenio aseguró que el servicio no se vio afectado a pesar de los choques entre manifestantes y uniformados.



Los encapuchados estuvieron atrincherados en frente a la universidad desde las 3:00 p.m. Con cuchillos, canicas y bombas molotov trataron de mitigar los ataques de la policía con gases lacrimógenos y chorros de agua.

