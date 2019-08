Cruce de recriminaciones entre Peñalosa y Vargas Lleras por Autonorte

Javier Rodríguez, uno de los 254.652 conductores que cada día transitan por la autopista Norte, no se explica por qué, además de tener que esquivar huecos, sortear peatones imprudentes y soportar el trancón, la vía afuera de la ciudad es más amplia y mejor pavimentada, mientras que adentro es un infierno. Lo mismo pasa cuando va por la carrera 7.ª. “Es un caos”, dice el transportador.

La polémica por ese cuello de botella que se forma en esos puntos volvió a revivir en los últimos días por cuenta de una serie de señalamientos entre el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Ambos se echan culpas de no tomar las decisiones necesarias para acabar con ese embudo que traumatiza la movilidad en las salidas por el norte de Bogotá.

En su columna publicada en EL TIEMPO, Vargas Lleras responde a las afirmaciones que ha hecho el mandatario capitalino en su cuenta de Twitter.



En los trinos del pasado 4 de agosto, replicados este domingo, Peñalosa dice que Vargas Lleras le dio vía libre a la ampliación de la autopista Norte desde el peaje hacia La Caro y que ese es el “único tramo que no tenía trancón”.

Encargado de infraestructura en pasado Gobierno que destinó los recursos peaje a ampliar la AutoNorte en único tramo que no se necesitaba dice que dejó recursos para ampliar la Autopista hacia Bogotá: chiste que cualquiera desvirtúa. Se necesita reajustar el peaje para ampliarla — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 11, 2019

Y plantea que ahora para poder ampliar el tramo que corresponde a Bogotá, hay que incrementar el peaje entre 3.000 y 3.500 pesos, según se lee en los diferentes trinos que ha publicado el alcalde.



Ante esto, el exvicepresidente contestó: “La catarata de trinos del alcalde mayor esta semana me obliga a recordarle al doctor Peñalosa cómo el 27 de enero de 2016, junto con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), presentamos al IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) todos los proyectos de acceso vial a la ciudad de Bogotá”.

La catarata de trinos del alcalde mayor esta semana me obliga a recordarle al doctor @EnriquePenalosa cómo el 27 de enero de 2016, junto con la @ANI_Colombia, presentamos al @idubogota todos los proyectos de acceso vial a la ciudad de Bogotá. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 11, 2019

Explicó también que eran iniciativas privadas y que no requerían, “como ahora falsamente lo señala el alcalde, ni recursos de Bogotá ni tampoco la instalación de nuevos peajes”.



Hace una semana, la directora del IDU, Yaneth Mantilla, habló con EL TIEMPO sobre esa vía y dijo que la iniciativa privada que se estructuró como APP para ampliar la autopista Norte en el tramo de Bogotá no era viable porque los costos no estaban justificados y superaban el precio del mercado. Es decir que “no tenía cierre financiero” y explica que eso quedó soportado en documentos que también fueron avalados por la ANI.

“Ellos presentaron la iniciativa, pero dentro de la estructuración de los precios no cerró financieramente y se requería de más dinero para poder hacerla”, describió la directora del IDU.



Esto llevó a que el proceso se volviera a estructurar, pero ya no en manos de los privados sino como una APP estructurada por el sector público, en este caso la ANI, que tiene la experiencia en vías 4G. De ahí que otro de los trinos de Peñalosa anunciara que ya “tenemos todo listo para licitar una gran ampliación de la autopista Norte y de la carrera Séptima, del límite con Chía, hacia adentro. Pero para hacerlo es necesario reajustar el peaje en alrededor de $ 3.000”, escribió este domingo.

Vargas Lleras dice que Peñalosa “oculta deliberadamente” que “un 40 por ciento del ingreso (del peaje) estaría destinado a financiar el tramo dentro del Distrito, cediendo a la ciudad algo que no le correspondía. A la fecha hay en depósitos fiduciarios 220.000 millones de pesos recaudados para esta obra, cuya licitación no se ha abierto, les quedó grande. Tras los alarmantes trinos de Peñalosa se esconde, seguramente, su deseo de financiar el fondo de contingencias y la variante a Sopó, solo con recaudo de peaje”.

Peñalosa respondió: “Encargado de infraestructura en pasado gobierno que destinó los recursos (del) peaje a ampliar la Autonorte en único tramo que no se necesitaba dice que dejó recursos para ampliar la Autopista hacia Bogotá: chiste que cualquiera desvirtúa. Se necesita reajustar el peaje para ampliarla”, trinó Peñalosa en su cuenta de Twitter.



Como telón de fondo, el sábado, en el taller Construyendo País que se realizó en Bogotá, Peñalosa volvió a tocar el tema del peaje y algunos de los asistentes le protestaron. “Obviamente como yo aquí no estoy para ser la reina de la simpatía sino para hacer las obras... la única manera de financiarla es con ese peaje porque aquí no hay magia”, dijo el alcalde.

Así luce en momentos de trancón la autopista Norte en el acceso a Bogotá. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El IDU, por su parte, espera que durante los próximos meses se surta todo el proceso de licitación de la nueva APP que estructuró la ANI para la ampliación de la Autonorte y que en diciembre se conozcan las ofertas, y que quien llegue a ser alcalde de Bogotá la adjudique.

Lo que se proyecta con 7.ª y la autopista

Según la ANI, la ampliación de la autopista Norte y la carrera 7.ª que se contempla con la APP tiene una inversión de 1,48 billones de pesos. Para el caso de la autopista Norte será entre las calles 192 y 245, y pasará de tener tres a cinco carriles mixtos, más uno exclusivo para TransMilenio, este irá desde la calle 192 hasta la 235.



Por su parte, para la carrera 7.ª se prevé una ampliación a doble calzada, entre las calles 201 y 245, aceras de metros de ancho, separadores y ciclorruta. Según el IDU, estas obras contemplan la construcción de espacio público y ciclorruta.



La obra beneficiará a más de 4 millones de bogotanos que circulan diariamente por estos corredores. “Además, el proyecto empalmará con la ampliación de la autopista desde el peaje hasta La Caro, obra que ya está siendo ejecutada por la ANI”, destacó el IDU.



