Ciudadanos pelean por información de contratos de obras en El Rosal

Mientras este jueves la Fiscalía le imputará cargos por concusión al alcalde de El Rosal, Hugo Arévalo Pulido, residentes del municipio piden investigar irregularidades de su gobierno en la contratación de la malla vial.



Ese tema generó una acalorada discusión entre el mandatario y algunos ciudadanos que asistieron el lunes al Concejo Municipal, donde reclamaban conocer cómo se ha hecho la contratación para reparar la malla vial del casco urbano y de vías veredales de esta población aledaña a Bogotá.

“Hacia las 4:30 de la tarde nos dejaron entrar los concejales. Nuestro reclamo fue que comenzaron unas obras de reparación de las vías, pero la Alcaldía no nos daba respuesta de la contratación. Nos dijeron que visitáramos la página donde se suben los contratos, y allí no estaban”, explicó uno de los voceros de los residentes.



Según expuso uno de los testigos, el hoy investigado alcalde llevó al recinto un folio de documentos en los que supuestamente expuso que estaban los contratos. “Nos dijo que la plataforma para subir los documentos estaba dañada y que por eso no estaban en la red”, señaló el ciudadano, quien aseveró que pese a ello las obras ya arrancaron.



Ahora, los habitantes indican que para poder acceder a la documentación tienen que volver a hacer una solicitud formal. “Si estas son obras que se hacen con recursos públicos, deberíamos poder consultarlo”, explicó otro de los voceros, quien agregó que la discusión del lunes se intensificó, por lo que finalmente se retiraron del cabildo.



Ese mismo día arrancó la audiencia de imputación de cargos por concusión contra Arévalo, investigado por la Fiscalía por un presunto caso de corrupción en ese mismo municipio. Sin embargo, hubo retrasos con su defensa, por lo cual la jornada tuvo que ser aplazada para el siguiente día.

Este martes, entre 80 y 100 ciudadanos se reunieron en el parque principal, cerca del juzgado, para conocer la decisión de la justicia sobre el futuro del alcalde. Un grupo tenía pancartas y lo estaba apoyando, mientras que el resto de los participantes pedían justicia, haciendo énfasis en las múltiples irregularidades que se la han atribuido a la administración de Arévalo.



El alcalde solicitó un tiempo al juez para definir el nombre del abogado que lo representará en el proceso, por lo que finalmente la audiencia se aplazó para este jueves.



Arévalo Pulido enfrenta también una investigación disciplinaria por solicitar acuerdos monetarios a tres propietarios de predios de El Rosal para no cambiar el uso del suelo. Debido a ese hecho, la Procuraduría lo inhabilitó en mayo por 18 años. Según el Ministerio Público, Arévalo apeló este fallo y el proceso se encuentra en segunda instancia en la Sala Disciplinaria de esta entidad.



