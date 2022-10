La Fiscalía le imputó el cargo de homicidio culposo a la auxiliar de enfermería que le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina a Saray Sofía Godoy, de nueve meses de edad, quien supuestamente murió por una sobredosis de un medicamento suministrado en el hospital La Misericordia. También fue imputado un enfermero jefe.



La audiencia, que se llevó a cabo en un juzgado especializado y en la que estuvieron presentes los dos funcionarios, se llevó a cabo a puerta cerrada. Los imputados no aceptaron los cargos.



La madre de Saray Sofía, minutos antes de la audiencia, pidió a las autoridades judiciales que el caso no quedara en la impunidad y que se hiciera justicia no solo por su hija, “sino por más niños que han vivido situaciones similares”.



“Yo solo espero que se haga justicia porque fueron muchas negligencias las que ocasionaron la muerte de mi hija. Pido a la Fiscalía que se haga justicia no solo por mi bebé, también por otros niños que no han salido sin vida de allá”, dijo la madre de la menor.



La mujer señaló que más que una indemnización, espera que las directivas del hospital revisen las capacidades sus profesionales.

Los hechos

Recordemos que la pequeña había sido llevada por una dermatitis atópica el pasado 12 de julio, al Hospital de La Misericordia, pero durante el tratamiento una enfermera supuestamente le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina, un antihistamínico que sirve para solucionar problemas relacionados con alergias y mareos.



No obstante, la cantidad recetada por el médico que atendió su caso era de solo 3 miligramos en una dosis única, lo que quiere decir que a la menor se le habría aplicado 33 veces más la cantidad que era necesaria.



Sus últimos días de vida no fueron fáciles para la paciente ni para la familia. “Se me acabó el mundo”, dijo su madre, Yiseth Godoy, días después del episodio.



A pesar del intento de los médicos por salvarla, la bebé murió el 10 de agosto de este año. “Mi hija ya no está con nosotros. Que dolor tan inmenso. Su nacimiento, hace nueve meses, nos había llenado de alegría. Verla correr era la felicidad de la familia. No es justo que por un error médico todo eso haya terminado”, dijo la madre de la menor.



El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, anunció en aquel momento que ya se adelantaba un proceso jurídico en contra de la enfermera que presuntamente había suministró el medicamento y del médico tratante.



REDACCIÓN BOGOTÁ

