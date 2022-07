Continúa el drama de Yiseth Godoy, la madre de la bebé de 9 meses que permanece internada en una unidad de cuidados críticos en la Fundación Hospitalaria Misericordia (Homi), tras recibir una dosis de un fármaco para tratar la dermatitis.



A Saray Sofía, una enfermera le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina, un antihistamínico que sirve para solucionar problemas relacionados con alergias y mareos. No obstante, la cantidad recetada por el médico que atendió su caso era de solo 3 miligramos en una dosis única, lo que quiere decir que a la menor se le habría aplicado 33 veces más la cantidad que era necesaria.



El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, señaló que ya se adelanta un proceso jurídico en contra de la enfermera que suministró el medicamento y del médico tratante.



“Se hicieron unos actos urgentes desde el sábado, se inició el proceso por lesiones personales porque esta, al ser una conducta imprudente y al pertenecer a persona de la salud, transgredieron la ley (...) La ley dice que ellos tienen que velar por el buen estado de los pacientes”, señaló Cortés.



Asimismo, agregó que iniciarán un proceso contra el centro de salud en donde se encuentra la menor. “Se hará ante las correspondientes entidades de control. También pondremos en conocimiento que la enfermera que suministró el medicamento hoy regresó a trabajar (...) La mamá de Saray Sofía, que la vio hoy llegar, no entiende cómo sigue trabajando en la clínica y por qué volvió a su puesto”, agregó el abogado.



Por su parte, La Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia no reveló información adicional sobre el estado de salud de la menor. Tampoco sobre la investigación interna que se estaría adelantando dentro del centro médico.



“El estado de Saray Sofía no ha cambiado, sigue en estado crítico e internada”, afirmó el jurista.

¿Qué pasará con la enfermera y con el médico?



De acuerdo con el penalista Francisco Bernate esta situación podría enlodar no solo a la enfermera responsable de suministrar el medicamento sino al médico que lo prescribió. “Un médico no debe solo dar la orden, sino que debe validar que la enfermera haya entendido las instrucciones correctamente. Si el médico dio la orden y no validó la instrucción, la responsabilidad es suya. Pero si la enfermera fue la que cometió el error, aun con la instrucción clara, ella es la responsable”.



Pese a que este error humano le podría costar la vida a la Saray, Bernate explicó que las sanciones que se podrían obtener son excarcelables por el delito de lesiones personales culposas y que lo que se podría aplicar en este caso es una suspensión de la licencia profesional que no superaría los cinco años, pues en Colombia, la única profesión que se veta por mala praxis es el derecho.



Para Ángela Caro, directora del pregrado de química farmacéutica de la Universidad Javeriana, hay que evaluar diversos factores, entre ellos la interacción entre médico, enfermero, paciente, farmacéutico, etc. También las condiciones del ambiente en el que se desarrolla el proceso, el exceso de trabajo y hasta el cansancio.



Para la experta, todos estos factores podrían desencadenar un error en la medicación. “Hay que garantizar si son profesionales de enfermería quienes desarrollan la tarea o si se delegó a un auxiliar. Eso no necesariamente va a brindar más seguridad, porque somos humanos, todos nos equivocamos, pero en Colombia la responsabilidad es del profesional de enfermería, quien debería haber suministrado el medicamento”, advierte.



Además, Caro añade que "el Ministerio de Salud debe generar políticas públicas para la prevención de errores de medicación, cómo se está haciendo a nivel internacional".

REDACCIÓN BOGOTÁ

