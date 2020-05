El doloroso asesinato de una enfermera en Bosa por robarle su bici

Tres niños huérfanos. Ese es la situación más lamentable que se vive este lunes después del asesinato de Yenny Cerquera, una mujer de solo 27 años, aficionada a la bicicleta, que fue asesinada el domingo 17 de mayo, cuando dos hombres de nacionalidad venezolana la interceptaron para robarla.

Todo ocurrió en el barrio Bosa Porvenir. Ella era una joven amante del deporte y cuando todo ocurrió se movilizaba en compañía de su novio por la ciclorruta del parque metropolitano El Porvenir. A ella la atacaron con un arma de fuego y fue un disparo el que acabó con su vida.

Montar bici era su pasión. Foto: Archivo particular

Varios testigos contaron que el momento fue dramático pues el delincuente le disparó a la mujer con frialdad en el pecho.



Hoy la comunidad está conmocionada y, por eso, le pide a la Policía Metropolitana de Bogotá que atienda los llamados y las quejas por la reactivación de los robos y la inseguridad en el sector.

Esta joven era enfermera geriátrica y trabajaba en la localidad de Teusaquillo. Su familia reside en Huila y ahora tendrá que desplazarse a Bogotá para adelantar todos los trámites para su despedida final.

Otro grupo que se ha manifestado a través de las redes sociales es el Grupo Recreativo MTB, uno de los más grandes de recreación en bicicleta. Ellos no pueden creer que por una bicicleta Yenny haya perdido la vida. "Nosottros estamos poniendo de nuestra parte y usando medios alternativos para movilizarnos pero si no tenemos seguridad esto es imposible", dijo el novio de Yenny quien hoy vive una verdadera tragedia.

La Policía Nacional lamentó la muerte de Yenny. "Los delincuentes aprovecharon que ella se encontraba en un parque y no les importó arremeter contra su vida. Por eso desde un primer momento elegimos una comisión de policía judicial, en cabeza de una fiscal para que asumiera toda la investigación y las diligencias".



Además las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información valiosa sobre los delincuentes que hagan parte de la banda de atracadores. También se están realizando una serie de actividades de prevención y de control coordinada para garantizar la seguridad y convivencia en la zona.



Por ahora se sabe que ya se produjo la captura de una hombre con antecedentes de porte ilegal de armas. Ya está verificando si esta persona está inmersa o no en este caso. Se está estableciendo si hay relación o no con el homicidio de Yenney Cerquera.

REDACCIÓN BOGOTÁ

