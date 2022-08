En cuatro corredores claves de la Bogotá-Región se empezó a cambiar la infraestructura de las líneas de transmisión de energía de alta tensión: Nueva Esperanza-Indumil, Zipaquirá-Ubaté, Muña-Sauces y Guaduero-Dorada.



Los trabajos son adelantados por la compañía Enel Colombia, de la que es socia el Grupo Energía de Bogotá (GEB), y tienen un costo estimado de 46.000 millones de pesos. Se beneficiarán más de 3 millones de habitantes de municipios de Cundinamarca.

Si bien la modernización es en las líneas de alta tensión (de 115 kilovoltios) y no en las redes urbanas, sí les permitirá a los usuarios contar con mejores condiciones en el servicio, en cuanto a indicadores de calidad y aumentar la confiabilidad. Las líneas regionales existentes se encuentran con cierto deterioro y ya cumplieron su vida útil. Fueron izadas hace unos 40 años.



“Es importante destacar que interviniendo y modernizando la red e infraestructura del Sistema de Transmisión Regional beneficiamos no solo a los municipios por donde pasa el trazado de las líneas, sino a toda la región del centro del país”, aseguró Francesco Bertoli, gerente de Infraestructura y Redes de Enel Colombia.



Bertoli señaló que la modernización de estas cuatro líneas de transmisión es uno de los retos y proyectos más ambiciosos del plan de inversiones de Enel Colombia en Bogotá y Cundinamarca. “Su ejecución implica una coordinación casi exacta, para tener la menor cantidad de clientes impactados y los que perciban algún tipo de cambio estén totalmente informados, para que puedan prepararse”.



Los trabajos se están ejecutando sobre los mismos ejes –a través de una línea provisional– y consisten en el cambio y la actualización tecnológica de los diferentes elementos de las líneas de transmisión, tanto de potencia como de protección y control.

Las intervenciones buscan cambiar totalmente las estructuras y elementos de las líneas de alta tensión. Foto: Enel Colombia

Así, se instalarán equipos de última tecnología y nuevas estructuras (torres, postes y líneas). Hoy, estas no superan los 20 metros de altura, y se pasará en algunos casos a 30 o 35 metros.



Estas obras no interferirán con la prestación del servicio porque, según Enel Colombia, una vez la infraestructura nueva quede totalmente instalada y en funcionamiento, se desmontará la antigua.



En la línea Nueva Esperanza-Indumil, con área de influencia en el municipio de Soacha, serán intervenidos 5 km. La inversión asciende a 5.000 millones de pesos. Las obras se ejecutarán durante el 2023.



En la línea Zipaquirá-Ubaté se intervendrán 22 km para beneficiar a las provincias de Sabana Centro –conformada por los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá– y de Ubaté (Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté).



Esa modernización requerirá una inversión de más de 15.000 millones de pesos. Durante el 2022 serán intervenidos 9 km, y los 13 km restantes, durante el 2023.



La Muña-Sauces, con 28 km por intervenir, impactará positivamente las provincias de Soacha (Sibaté y Soacha) y de Sumapaz: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia.



En esta línea se proyecta una inversión cercana a los 16.000 millones de pesos. Su trazado confluye en los municipios de Sibaté, Pasca, Soacha y Fusagasugá. En 2022 se ejecutarán 9 km, y los otros 19, en 2023.



El trazado de la línea de transmisión Guaduero-Dorada converge con los municipios de Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar. En total se modernizarán 20 kilómetros, 6,5 en 2022 y 13,5 el próximo año.



La modernización de la infraestructura de alta tensión, según Enel Colombia, permitirá que dichas líneas sean más resistentes a fenómenos externos (descargas y árboles) y a las actividades que se realizan en las zonas de influencia. Además, permitirán duplicar en el futuro la capacidad de transmisión. En principio se espera que sea de un 30 por ciento.



Estos trabajos son independientes de los que Enel Colombia dice que vienen adelantando en redes de media tensión, para las que se contemplan inversiones por 850.000 millones de pesos este año.

