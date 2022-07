En manos de un juez está la decisión sobre una acción de grupo que reclama el reconocimiento de un beneficio en la tarifa de energía eléctrica que pagan urbanizaciones, centros comerciales y empresas que dicen ser propietarios de subestaciones en la ciudad.

La demanda se remonta a marzo de 2014 y fue interpuesta por 32 personas y establecimientos que le reclaman a Enel Codensa (hoy Enel-Colombia) hacer efectiva la resolución 082 de 2002 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que entró en vigor el primero de enero de 2003 y fue modificada y ratificada por la resolución 097 de 2008.



La norma indica que los propietarios de las subestaciones ubicadas dentro de las propiedades horizontales tienen derecho a un descuento tarifario, es decir, un menor valor por kilovatio/hora consumido.



El proceso avanza en el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, sección primera, y en febrero cumplió todas las etapas. Solo falta que se conozca el fallo en primera instancia.



Los demandantes pretenden que se les reconozca el beneficio en la tarifa desde el 1.º de enero de 2003, es decir que la empresa de energía les reembolse el mayor valor cobrado en la factura desde hace 19 años. Estiman que durante todo ese tiempo cada uno habría pagado un promedio de 4’556.074 pesos.



Carlos Palacios, abogado de los demandantes, afirma que la Ley 142 de 1994 (ley de servicios públicos) “en su artículo 135 dice que si usted tiene activos fijos de niveles de tensión 1 internos, como las subestaciones, pues esos inmuebles son por adhesión, es decir que si son retirados le causa un deterioro grave al predio en donde está adherido”.



Y explica que si la subestación o los elementos de conexión se encuentran fuera de la copropiedad, se tendrían que presentar facturas y demostrar que la compró. De hecho, afirma que en el proceso se encontraron con que a uno de los integrantes del grupo demandante (el centro comercial Mini Centro) le estaban aplicando el beneficio y sus propietarios desconocían ese hecho.



“Los inmuebles, incluidos los que lo son por adhesión, tienen una forma de demostrar la propiedad, que es la escritura y su registro en las oficinas de Registro. En el proceso se aportaron las escrituras, con sus respectivos certificados de libertad, donde se demuestra que los demandantes son los propietarios de sus subestaciones”, señala Palacios.



Al ser consultada por este diario, Enel-Colombia explicó que la parte demandante “no son los propietarios de los activos de distribución y por tal motivo no tienen derecho a beneficios tarifarios” y que “no aportó ningún documento (facturas de compras, documentación complementaria del activo) para demostrar su propiedad, ni tampoco la evidencia del trámite correspondiente (ni ante el operador de red ni ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)...”.



Y afirma que el acuerdo 6 de 1990 establecía la obligación, en cabeza de los constructores, de transferir a las empresas de servicios públicos la infraestructura, en espacios públicos o privados, para la prestación de dichos servicios. “Con base en esto, gran parte de los activos de distribución fueron transferidos al operador de red del momento (EEB), compañía que a su vez los transfirió cuando se constituyó Codensa S. A. ESP, hoy Enel Colombia”.



Por su parte, la Procuraduría, en los alegatos finales, señaló que “las pretensiones del grupo demandante no están llamadas a prosperar” y argumentó que no encuentra “sustento probatorio que permita concluir que los demandantes (usuarios finales) hubieren pagado por dicha inversión, tampoco se solicitó en nuestro sentir la prueba idónea, necesaria y conducente...”.



En esta acción no actuó la Creg, que, no obstante, en un concepto de abril de 2015 había indicado que en caso de que la totalidad o fracción de los activos de nivel de tensión 1 sean de propiedad del usuario o de la copropiedad, el comercializador deberá descontar el beneficio que les corresponde a las copropiedades en su calidad de propietarios de las subestaciones.



En todo caso, los demandantes consideran que de ser fallada a favor la acción de grupo, otras copropiedades deberían recibir el beneficio de manera retroactiva y en el futuro. Eso podría implicar, estiman, un reembolso de 2,5 billones de pesos a aquellos usuarios que puedan demostrar que son propietarios de subestaciones.

