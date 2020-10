Así califican los bogotanos los efectos de la pandemia

Un mes después de terminada la cuarentena, se conocen los resultados de la encuesta de percepción del programa Bogotá Cómo Vamos, que midió los efectos que tuvo en los bogotanos esta etapa de la lucha contra la pandemia de covid-19. Y tal vez la mayor afectación fue en salud mental: 4 de cada 10 ciudadanos consideró que hoy es peor.

La encuesta de percepción #MiVozMiCiudad, que se realizó de manera virtual en Bogotá y 33 municipios del país, reveló que en el caso de la capital el 41 por ciento de los ciudadanos consideró que su estado de salud mental empeoró respecto a antes del aislamiento. Para el 28 por ciento fue mejor y para el 31, ni peor ni mejor.



Según la encuesta, realizada por los programas Bogotá Cómo Vamos, la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona, con el apoyo de la firma Sensata UX, los más afectados en su salud mental fueron las personas entre 18 y 25 años, con un 52 por ciento, y entre 26 y 35 años, con 46 por ciento. A quienes menos golpeó fue a los mayores de 56 años. Así mismo, un 42 por ciento de las mujeres señalaron que su salud mental fue peor y un 40 por ciento, los hombres.



Se sintieron más afectados los niveles socioeconómicos altos y es mínima la diferencia entre el bajo y medio: en el alto, el 46 por ciento dijo haber empeorado; en el medio y bajo, 41 y 40 por ciento respectivamente.



En cuanto al servicio de salud recibido, el 25 por ciento de los encuestados indicaron sentirse satisfechos, pero un 33 por ciento se sintieron insatisfechos, un 24 no lo recibió y el 18 por ciento, ni satisfecho ni insatisfecho.

La encuesta virtual es un nuevo modelo de medición y monitoreo que utilizan los programas Cómo Vamos, por eso mismo sus resultados no son comparables con la Encuesta de Percepción Ciudadana que fue aplicada en años anteriores.



De acuerdo con Felipe Bogotá, director de BCV, la encuesta busca abrir espacios para que los ciudadanos manifiesten sus percepciones y situaciones acerca de su calidad de vida durante el confinamiento y brindar insumos para la toma de decisiones durante la coyuntura actual.



Esta iniciativa contará con tres fases de medición, desde julio hasta marzo de 2021. De hecho, los resultados presentados el jueves, durante un live transmitido por las redes sociales de EL TIEMPO, corresponden a la medición del 21 de julio al 18 de agosto. En Bogotá, la contestaron 12.616 personas mayores de 18 años y más de 60.000 ciudadanos en 33 municipios.



Situación económica

La encuesta también consultó a los bogotanos sobre su situación económica. Llamó la atención que el 29 por ciento se consideró pobre y el 71 por ciento no. En la misma línea, el 16 por ciento de quienes respondieron la encuesta afirmaron haber pasado hambre en la última semana por falta de recursos. Un 84 por ciento no tuvo ese problema. Este fenómeno se reflejó más en el nivel socioeconómico bajo, con 22 por ciento. El medio, un 11 por ciento, y el alto, apenas un 3 por ciento.



Se destaca también que el 65 por ciento dijo que algún miembro del hogar perdió el empleo a causa de la cuarentena y el 35 por ciento restante no. Las personas de nivel socioeconómico bajo fueron las más afectadas por esa situación, con el 75 por ciento. En el nivel medio y alto, con 57 y 47 por ciento.



De igual manera, el 40 por ciento respondió que los ingresos del hogar no alcanzaron para cubrir los gastos mínimos, mientras a un 43 por ciento sí y un 17 cubre más.



La seguridad

En el capítulo de seguridad y convivencia, el 28 por ciento dijo sentirse seguro en el barrio durante el confinamiento; un 49 por ciento, inseguro, y un 23 por ciento, ni seguro ni inseguro. En el nivel bajo, el 24 por ciento se sintió seguro, y en el medio y alto, 32 y 35 por ciento respectivamente. El 24 por ciento dijo haber sido víctima de algún delito y el 76 por ciento no.



Es de destacar que para resolver los conflictos, los ciudadanos acudieron, en su orden, a la estación de Policía (30 %), la Fiscalía (18 %), otra entidad (17 %), comisaría de familia (15 %), juzgados (13 %) y casa de justicia (12 %). Se accede a la justicia principalmente a través del teléfono (32 %), en la oficina de la entidad (29 %) y un 18 por ciento lo hizo a través de la página web.



Sobre la satisfacción con la forma que las entidades han atendido la emergencia del coronavirus, los encuestados se sienten satisfechos en un 44 por ciento con la Alcaldía Mayor, un 25 por ciento con las empresas privadas, un 22 con la Policía y un 19 por ciento con el Concejo.



El 54 por ciento también se declaró satisfecho con la forma como la Alcaldía comunica las decisiones y medidas tomadas frente a la emergencia. El 29 por ciento respondió sentirse insatisfecho; el 16 por ciento, ni satisfecho ni insatisfecho. El 1 por ciento no sabe.



No obstante, sobre los mecanismos de participación y consulta ciudadana frente a las medidas son más los insatisfechos. Así se siente el 38 por ciento, el 33 por ciento dijo estar satisfecho y el 22 por ciento, ni satisfecho ni insatisfecho. El 7 por ciento no sabe.



En este ítem las más satisfechas son las mujeres, con un 37 por ciento, frente a un 29 por ciento de los hombres. La satisfacción también es mayor en el nivel socioeconómico medio, con 35 por ciento, y bajo con 32 por ciento. El alto tiene 26 por ciento de satisfacción.



La encuesta muestra además la intención de los bogotanos de cambiar los modos de transporte que utilizaban antes de la cuarentena. La mayor diferencia está en el transporte público masivo, que pasa del 43 antes al 29 por ciento después. Por el contrario, presentan aumento en la intención el vehículo particular, que crece del 15 al 19 por ciento; la bicicleta, del 8 al 16 por ciento, y a pie, del 6 al 10 por ciento.



Los servicios públicos también fueron evaluados durante el periodo de cuarentena. La encuesta de Bogotá Cómo Vamos deja a la internet como el de menor satisfacción, con 39 por ciento. Le siguen energía y acueducto, con 67 por ciento cada uno, y gas domiciliario, con 69 por ciento.

Bogotá y otras ciudades

-El resultado en salud mental para Bogotá (41 %) se encuentra por encima del resultado nacional (36 %).



-En Bogotá y Barranquilla, más del 50 % de los jóvenes encuestados manifestaron un deterioro de su salud mental durante la cuarentena.



-En Bogotá, Santa Marta y Cali, la variación en el uso de la bicicleta antes y después de la cuarentena fue donde presentó un mayor incremento.



-En Bogotá, Quibdó, Cartagena, Cali, Cúcuta y Buenaventura, el porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de algún delito superó el 20 %.



-En Bogotá, Medellín y Cartagena, más del 50 % de los encuestados manifestaron estar satisfechos con la forma como que la alcaldía comunicó las decisiones durante el confinamiento.

Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos. Foto: Bogotá Cómo Vamos

‘Deben seguirse abriendo canales para socializar las políticas’

Felipe Bogotá, director del programa Bogotá Cómo Vamos, hace una análisis de los resultados de la encuesta de percepción #MiVozMiCiudad:



¿Cuál es el balance general durante la crisis de Bogotá?



Bogotá está entre las ciudades con mayor percepción de satisfacción. Esto nos deja una oportunidad para mejorar en temas de transparencia, en el que se demuestra que se puede tener un gobierno activo en las decisiones que toma y que las comunica. Por eso deben seguirse abriendo canales para socializar lo que pasa, no solo con la crisis, sino con todas las políticas que impactan a la sociedad en general.



¿Debió haber mayor convocatoria de las autoridades para que los bogotanos hiciéramos parte de la solución en los problemas que estábamos viviendo?



Sí, uno podría esperar una mayor participación. Necesitamos seguir trabajando en el empoderamiento ciudadano, en cómo yo participo en proyectos que tienen que ver con la ciudad, como en el Plan de Ordenamiento Territorial o proyectos comunales. Debe seguirse trabajando en socializar los espacios y que la comunicación sea efectiva, que al ciudadano se le escuche y sea tomado en cuenta, sobre todo si esas decisiones van a impactar en su vida.



¿El pesimismo se disparó producto de la pandemia?



Sí, y era esperable que las personas dijeran que las cosas no van por buen camino. Hay poco optimismo, solo el 25 por ciento siente que las cosas van bien. Pero no es solo en Bogotá, sino en general en las ciudades donde tomamos las encuestas, porque se hicieron en un momento muy complicado.



¿Las fisuras entre la Policía y la población civil se pueden superar?



Hay un escenario que demuestra que hay una interacción entre los policías y los bogotanos (el 30 % manifestó que acude a ellos para buscar ayuda o justicia). Es solamente cambiar el enfoque y que haya voluntad política. De hecho, en seguridad y calidad de vida venían mostrándose mejoras importantes en hurtos y homicidios en los últimos 4 años. Se requieren medidas urgentes y mayor articulación, pero para eso se necesita diálogo y conciliación.



En las dos encuestas que vienen, ¿se les va a dar seguimiento a estos temas o abordarán otros?



La idea es seguir explorando los mismos temas. Cuando se tomaron estos resultados fue el momento más alto de la pandemia, donde los casos estaban en su máximo esplendor y la crisis económica también. En los dos ejercicios que vienen vamos a ver cómo se comportan en la nueva realidad la economía, la movilidad, la educación. Va a ser bien interesante ver cómo va cambiando la percepción en el análisis de calidad de vida.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

Con la colaboración de Andrés Felipe Orjuela