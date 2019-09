López, 24,8 %; Galán, 17,8; Uribe, 17,5, y Morris, 12,1 %: Guarumo

A dos meses de las elecciones, la baraja de nombres para la Alcaldía de Bogotá sigue abierta. Ninguno de los aspirantes –Claudia López, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe y Hollman Morris– obtiene una mayoría rotulante que les permita estar tranquilos. Con el pasar de los días, por el contrario, la contienda tiende a emparejarse, lo que podría llevar a pensar de nuevo en posibles alianzas, pues, excepto que alguno cometa un error garrafal, es el único camino que se ve viable para suceder a Enrique Peñalosa.

Eso es lo que se desprende de la reciente encuesta hecha por Guarumo-EcoAnalítica para EL TIEMPO y W Radio. Según el estudio, López, de la Alianza Verde, sigue encabezando con el 24,8 % en intención de voto, seguida por Galán (Primero la Gente), con 17,8; Miguel Uribe (Avancemos), 17,5. Y Hollman Morris (UP-Mais), con 12,1 %.



El segundo lugar, sin embargo, lo ocupa el voto en blanco, que se mantiene en un 20,5 % y hay 7,3 % de indecisos. Esto podría significar que aún hay una amplia franja de personas que estarían esperando ver el desenlace de la campaña antes de tomar una decisión.

De los candidatos en contienda, Miguel Uribe es el que registra un crecimiento lento pero constante. El 9 de agosto, cuando EL TIEMPO publicó la encuesta de Guarumo, su intención de voto era de 14,4; Galán tenía 17,2 y Claudia, 28,1. La explicación podría estar en que los partidos que lo acompañan ya empezaron a moverse y a que su nivel de reconocimiento, su principal enemigo, es hoy mayor. Morris, por su parte, sube un punto, pues hace un mes tenía 11,7.



La atomización que se advierte en la izquierda y en el centro también podrían estar favoreciendo a Uribe, pues en su espectro político (la centroderecha) no tiene rivales. Todo lo que consiga en adelante será ganancia.



Claudia mantiene una ventaja cómoda, pero no puede descuidarse, sigue manejando un discurso convincente, pero en esta encuesta en particular no crece frente a la medición de hace un mes. Galán mantiene su estrategia de irse sin partidos. Ha contado con apoyos importantes desde diversos sectores de opinión, pero esos no necesariamente ponen votos. De mantenerse la paridad con Miguel Uribe, la lógica aconsejaría que ambas aspiraciones deberían converger en una sola, al fin de cuentas tienen varias coincidencias con el modelo actual de ciudad, pero esa posible alianza está descartada desde ambas campañas por el momento.



Por los lados de la izquierda, el panorama es más o menos parecido, pero las diferencias son más abismales. Morris, candidato apoyado por el exalcalde Gustavo Petro, entre otros, fue prácticamente vetado por la misma Claudia López de cualquier tipo de alianza dados los señalamientos de violencia intrafamiliar del hoy concejal. De darse una aproximación, sería más por el lado de Petro directamente, con quien también hay serias diferencias. Lo que le convendría a ella es arrastrar votos de Galán y viceversa, tarea difícil en el actual panorama.



De acuerdo con los resultados de Guarumo, Galán obtiene una imagen favorable del 38,4 y una desfavorable de 39,9; la de López es de 36,1 frente a una desfavorabilidad de 47,3. La imagen favorable de Uribe es de 25,5 frente a una desfavorable de 49,7 %. Y la de Morris es de 20,5 % favorable y 47,5 desfavorable.



Faltan dos meses, muchos debates y mucha estrategia para predecir cualquier cosa. Lo cierto es que la de Bogotá promete ser una campaña sin tregua, sin posibilidades de dar ventajas y en la que los candidatos tendrán que emplearse a fondo ante una ciudadanía que ve que sus problemas más apremiantes son la inseguridad, la corrupción, la movilidad y el desempleo.



El estudio también revela que la gestión del alcalde Enrique Peñalosa obtiene una aprobación del 28,9 % frente a una desaprobación del 65,5 %.



La encuesta consultó a 1.200 personas de todos los estratos ubicadas en manzanas cercanas a 36 puestos de votación y tiene un margen de error de 3,7 %.



Con este primer estudio arranca la alianza EL TIEMPO y W Radio con la firma encuestadora Guarumo-EcoAnalítica, que estará midiendo el pulso de las campañas en las principales capitales del país.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S.A.S. - EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S. Persona natural o jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W.



Fuente de financiación: EL TIEMPO y La W. Objetivo general: Intención de voto Alcaldía de Bogotá 2019.



Universo de estudio: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio en la ciudad de Bogotá y, por consiguiente, participar en las elecciones de gobiernos locales de 2019.



Población objetivo del estudio: Hombres y mujeres mayores de 18 años que voten y tengan la cédula inscrita en la ciudad de Bogotá, y que estuvieran ubicados cerca de los puestos de votación.



Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas.



Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y al interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación con probabilidad según el número de votantes y hogares por Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones locales 2015 y elecciones de congreso 2018 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página web de la Registraduría Nacional.



Los criterios de estratificación considerados son, segmentos por votación de Bogotá para la que se conformaron cinco segmentos y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron 36 puestos de votación distribuidos en la ciudad de Bogotá.



En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda.



