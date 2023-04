El programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) presentó los resultados de su última encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, que toma el pulso de lo que piensan los bogotanos sobre temas de la ciudad, como salud, seguridad, hambre, transporte, empleo, entre otros.

Foto: Bogotá Cómo Vamos

En el evento estuvo la alcaldesa Claudia López, destacó como positivos los datos asociados a la pronta recuperación de la economía bogotana tras la pandemia, la generación de empleo, la construcción de vivienda, la mejor percepción que hoy tienen los ciudadanos de TransMilenio y la prestación de servicios de salud.



Sin embargo, reconoció que se deben mejorar las distancias que deben recorrer los pacientes para llegar a los lugares donde pueden ser atendidos.



A la presentación de los resultados, que fue realizada por Felipe Mariño, director de BCV, también asistieron Diana Dajer, gerente de participación ciudadana Fundación Corona; Darío Hidalgo, experto en movilidad; Milguel Silva, experto en seguridad, y Ángela Garzón, excandidata a la alcaldía.

Como ya lo había publicado este diario, los resultados en cuanto a economía y pobreza preocupan.

Foto: Bogotá Cómo Vamos

Primero, por el aumento de seis puntos porcentuales de quienes ahora se consideran pobres (20 por ciento), así como el aumento de 11 puntos porcentuales de quienes comieron menos de tres comidas diarias en el último mes debido a falta de alimentos (25 por ciento). Dicho incremento se ve principalmente en mujeres y en mayores de 55 años.



Otro tema que generó alarma es la salud, puesto que luego de tres años de pandemia, la cantidad de personas que considera que su estado de salud física en el último año fue bueno, bajó 13 puntos porcentuales (del 72 por ciento en 2019 a 59 por ciento en 2022).

"Esta es una historia difícil y dolorosa, pero muestra la extraordinaria capacidad de recuperación de los bogotanos. Triplicamos las unidades de cuidados intensivos, mejoramos notablemente el sistema de salud, que hoy están vilipendiando algunos; recordemos que el sistema de salud jamás colapsó. La economía bogotana cayó, pero en el rebote la recuperación también fue notable, mayor que la del país", afirmó López.



Y agregó que en 2022 Bogotá creció 9,9 por ciento y el país 7,5 por ciento, y si no fuera por la capital, Colombia sólo hubiese crecido 6,6 por ciento. Además, que la construcción en la ciudad creció un 94 por ciento más en todo el país.



Respecto a la situación de pobreza, López dijo "si no recuperamos el crecimiento y el empleo, no saldríamos de la pobreza y el hambre". Destacó que Bogotá ya recuperó 1’030.000 empleos y que durante el trimestre entre diciembre 2022 y febrero 2023 se recuperó el 98 por ciento del nivel de empleo registrado en los mismos meses de 2019 y 2020.



Cabe mencionar que la percepción de buena gestión de la alcaldesa mejoró (14 puntos) frente a la del último año de su antecesor. Pasó de 19 por ciento en 2019 a 33 por ciento en 2022. Pero la percepción de mala gestión del Concejo aumentó 3,5 puntos, pasando del 37 al 41,5 por ciento.

Lo bueno y lo que no mejoró

Foto: Bogotá Cómo Vamos

De acuerdo con Felipe Mariño, director del programa Bogotá Cómo Vamos, los tres logros importantes que reflejó esta última encuesta son: una reducción en insatisfacción en general, que pasó de 32 por ciento en 2019 a 27 por ciento en 2022.



Esto se nota especialmente en TransMilenio, que pasó de 52,4 por ciento en 2019 a 40,5 por ciento en 2022, y la bicicleta, que redujo su insatisfacción a la mitad y es de las más bajas de la ciudad (5,4 %).



También aumentó la percepción frente a la facilidad de conseguir trabajo. Pasó de 18,5 por ciento en 2019 a 25 por ciento en 2022. “Esto es importante, sobre todo si consideramos que se reducen las brechas de desempleo en población joven y mujeres”, dijo Mariño.



Otro logro, según el director de BCV, es que a pesar de la incertidumbre y la tensión entre el Gobierno nacional y el Distrito, la mayoría de las personas es optimista frente a la construcción del metro. El 41 por ciento es optimista y el 33,7 por ciento pesimista.



En cuánto a las cosas en las que Bogotá no tuvo gran avance o no le fue tan bien y preocupan, están el aumento de la proporción de personas que no pudieron comer tres veces al día. Se pasó de 14 por ciento, en 2019 a 25 por ciento en 2022.

De igual manera, disminuyó la satisfacción de Bogotá como una ciudad para vivir. Pasó de 51,9 por ciento en 2019 a 44,4 por ciento en 2022. "Esos niveles de satisfacción están por debajo de Medellín, Cali y Barranquilla, por ejemplo", indicó Mariño.



También se destacó que la percepción de seguridad en la ciudad no mejora, a pesar de una reducción importante, de más del 10 por ciento en los homicidios entre 2021 y 2022. Por lo que se estima que este problema puede estar más alineado por los hurtos, que en el 2022 cerraron al alza. En la ciudad, el 25 por ciento de los encuestados se siente inseguro.



Según la encuesta, el principal problema de seguridad que identifican los bogotanos en sus barrios es el atraco callejero, con el 65 por ciento, mientras que el 43 por ciento considera que las normas son muy flexibles con los delincuentes. Y llama la atención que el 54 por ciento está de acuerdo con defenderse por su propia cuenta frente a un delincuente.



La muestra de la encuesta fue de 1.500 hombres y mujeres mayores de 18 años y los datos se recolectaron entre el 5 y el 28 de diciembre de 2022 y entre el 11 de enero y el 17 de febrero de 2023. El margen de error fue del 2,7 por ciento.

