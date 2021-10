En vivo: Así perciben los bogotanos la ciudad durante pandemia

La nueva encuesta virtual #MiVozMiCiudad realizada por los programas Cómo Vamos, la Red de Ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona, y de la que hizo parte ‘Bogotá, cómo vamos’, trae varios aspectos que no se habían consultado en las dos anteriores. Dos de ellos se relacionan con la satisfacción con el teletrabajo y qué tanta disposición hay para vacunarse contra el covid-19.



En este momento, Ernesto Cortés, editor en jefe de El Tiempo, Felipe Bogotá, director Bogotá Cómo vamos y las concejalas Andrea Padilla y Carolina Arbeláez, socializan los resultados de esta encuesta.

En esta tercera fase, el 21 % de los encuestados consideró que las cosas van por buen camino. "Esto demuestra que ha sido un año duro de pandemia y que evidencia un deterioro en las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía", explicó Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos.



El 32% de las personas afirmaron haber pasado hambre en la última semana por falta de recursos, lo cual duplicó los resultados que arrojó la encuesta pasada antes de julio del año pasado.

Teletrabajo

En cuanto al teletrabajo, el 42% de los encuestados respondió estar satisfecho con esta modalidad de trabajo, donde los niveles socioeconómicos altos sienten más satisfacción.



Por su parte, las personas que respondieron estar insatisfechas relacionaron esta modalidad con trabajo de jornadas más largas e intensas, los límites entre la vida laboral y privada se vuelven más difusos y se han aumentado los gastos del hogar.

Salud

En términos de salud, los bogotanos perciben deterioro en su salud mental, donde el 44% siente que su estado mental se ha deteriorado desde el inicio de la pandemia. Los jóvenes son los que peor perciben este tema.



Por otro lado, el 58% de las personas respondieron que se vacunarán contra el Covid-19 si esta estuviera disponible. Sin embargo, 4 de cada 10 consideran que no se vacunarán o no saben si hacerlo por no tener suficiente información o presentar efectos adversos y secundarios.

Educación

El 19% respondió estar satisfecho con la educación que reciben los niños, niñas y jóvenes del hogar durante la pandemia. Esta insatisfacción de debe a que el 60% de las personas sienten que la educación virtual no ha sido de calidad.

Movilidad

En esta etapa, el 56% de los encuestados respondió haberse movilizado 3 veces a la semana o más para ir a su trabajo, estudio u otra actividad principal, donde las personas de niveles socio económicos más bajos son las que más desplazamientos hacen.



El 13% de los bogotanos respondió que realiza sus desplazamientos en bicicleta.Antes de la pandemia estos resultados arrojaban un 6%.

Seguridad

Aunque las cifras de seguridad en la ciudad han disminuido, la percepción de la ciudadanía frente a este tema ha disminuido. El 9% de los encuestados respondió sentirse seguro.

Gestión pública

Ante la pregunta sobre la satisfacción con la gestión de la Alcaldía en su primer año de gobierno, el 33% de los encuestados respondió estar satisfecho. Las personas de niveles socio económicos bajos son las que más insatisfacción perciben.



En cuanto a las medidas de reactivación económica dispuestas por la Alcaldía, el 28% mostró satisfacción. Además, la encuesta evidencia una desmejora en los mecanismos de participación ciudadana.

