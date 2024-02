De qué hablaron Galán y Minhacienda en primer encuentro con sus equipos económicos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvieron este viernes un encuentro en el que hablaron de proyectos clave para la ciudad y que dependen del apoyo de la Nación.



La reunión se realizó a puerta cerrada y a ella solo asistieron el alcalde y el Ministro. Ambos estuvieron acompañados por algunos miembros de sus equipos económicos.



EL TIEMPO pudo establecer que es el primer encuentro oficial que sostienen Galán y Bonilla y que se desarrolló en un buen ambiente. La idea era explorar alternativas de fórmulas de financiación de proyectos en los que el Distrito ha venido avanzando y que son de gran interés para el mandatario bogotano.



Si bien se trataron varios temas, los más claves, según estableció este diario, fueron la operación del Sistema Integrado Transporte Público (SITP), que desde hace más de una década vienen arrastrando un hueco financiero y que crece cada año, y el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Canoas, que está frenado.



El tema de la primera línea del metro se trató, por supuesto, pero no fue uno de las discusiones gruesas de la reunión. Apenas se mencionó.



En efecto, Galán solo hizo un pronunciamiento general en su cuenta de X: "Hoy tuvimos un productivo encuentro con el @Minhacienda, @ricardobonilla, y su equipo para profundizar la cooperación entre la Nación y el Distrito frente a proyectos claves para el futuro de Bogotá. Seguimos avanzando de manera articulada”.

El alcalde Galán y el ministro Bonilla con sus equipos económicos. Foto: Ministerio de Hacienda

Y el Ministerio de Hacienda, en la misma red social, señaló: “Consolidar el creciikmiento de #Bogotá y del país, la generación de empleo, el impulso a las obras de infraestructura e implementar el Plan Nacional de Desarrollo, puntos de la cumbre entre @MinHacienda @ricardobonillag y el alcalde de la capital @CarlosFGalan @Bogotá”.



A la reunión también asistieron el viceministro de Hacienda, Diego Guevara; la secretaria General de la misma cartera, Jennyfer Ruiz; el director de Crédito Público, José Roberto Acosta; la directora de Participaciones Estatales, Piedad Muñoz, y el director de Presupuesto, Jairo Bautista.



Al alcalde Galán lo acompañaron la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena; la gerenta de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carrasca, y la gerenta del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño García.

Tanto la operación del transporte público como el proyecto de la Ptar Canoas preocupan a la actual administración por cuanto su financiación no es clara, por el contrario, se enfrentarán desafíos en el futuro si no tienen solución.



El sistema de transporte público de Bogotá terminó el 2023 con un déficit de alrededor de 3 billones de pesos y entre las alternativas que el alcalde Galán ha planteado para superar este problema es que la Nación financie la renovación de la flota actual por buses no contaminantes.



De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del presidente Gustavo Petro quedó planteada la alternativa de que, por esa vía, se apoye parcialmente la renovación de flota de los sistemas de transporte en el país.



El sistema de Transporte masivo moviliza cerca de 2,5 millones de personas en un día. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Cabe recordar que la mitad de los costos de operación del SITP está representada en la flota y una ayuda de la Nación sería oxígeno para el sistema de transporte de la ciudad, que tiene en el pico y placa solidario una fuente significativa de recursos.



A través del cobro por transitar en horarios de restricción, la ciudad alcanzó a recaudar 413.000 millones de pesos en 2023. Y para este 2024 se proyectan que recaudaría 440.000 millones.



También está contemplado que el parqueo pago en vía ayude a financiar el sistema, sin embargo, este modelo se encuentra apenas en desarrollo y todavía no produce los recursos suficientes como para cumplir con ese objetivo.



Es de recordar que desde el pasado 12 de febrero, el Distrito hizo un aumento de 200 pesos en la tarifa del componente zonal (buses azules), con lo que subió a 2.950 pesos. Sin embargo, no reajustó la del componente troncal (buses articulados), con lo que no se resuelve sustancialmente el déficit del sistema.

En el encuentro de Bonilla y Galán también estuvo sobre la mesa el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Canoas, que en 2018 se estimó podía costar 4,5 billones de pesos y que ya necesita que se ajuste en el valor y, por tanto, un nuevo cierre financiero.



El proyecto de construcción de la planta, que estaría localizado en la vereda Canoas de Soacha y que permitirá descontaminar el 70 por ciento de las aguas servidas de Bogotá y el 100 por ciento de las del vecino municipio, se encuentra estancado desde hace un poco más de año y medio por cuenta de un requisito de la Nación.

En la zona de la Ptar Canoas se construye la estación elevadora del mismo nombre. Foto: Archivo particular

Se trata de la garantía soberana, un documento que debe expedir el Ministerio de Hacienda y que le permitiría a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), gestora del proyecto junto con la CAR, contratar créditos con la banca multilateral para financiar, con vigencias futuras, la megaobra.



Este proyecto, que se financia con una tasa al impuesto predial, también se enfrenta a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de que se debe estructurar con dos fases de tratamiento independientes (primaria y secundaria) y no con una, como finalmente lo hizo el Acueducto. El mismo tribunal ordenó, igualmente, al Minhacienda no expedir el aval al proyecto de la Ptar.



No obstante, las partes que intervienen en la iniciativa están a la espera de que ese tema se resuelva en el Consejo de Estado, donde hace trámite un recurso de reposición contra la decisión del Tribunal Administrativo.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO