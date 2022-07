Otro cadáver apareció abandonado en el espacio público. Esta vez, se trata de un hombre que fue hallado en un canal en el barrio La Fragua (Antonio Nariño), al sur de Bogotá.



De acuerdo con Rubén Darío Cubillos, el hombre habitante de calle, la víctima sería Henry Leonardo Carrillo Riveros, a quien conocían como 'El Gato'.



La víctima fue encontrada semidesnuda, estaba en alto estado de descomposición y, de acuerdo con Cubillos, tenía heridas de arma blanca en el cuerpo.



"El pelado venía acá, porque como yo no me quería ajuiciar, él venía a visitarme a traerme ropa y comida", explicó Cubillos e hizo un llamado a la familia del joven para que vinieran a reconocer su cuerpo para darle sepultura: "que me perdonen por no haberles cuidado el chino, me mataron a mi hermanito. Si me están escuchando, que si se pueden acercar, no aguanta dejarlo como NN".



"Al momento estamos verificando con el cuerpo técnico de investigación si esta persona fue lesionada o registra algún tipo de violencia", afirmó el Mayor Absalón Ávila, comandante de Policía de Antonio Nariño.



Las autoridades ya hicieron el levantamiento del cuerpo.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Angie Téllez, periodista de City Tv