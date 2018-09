Hallan muerta a la estudiante de La Sabana que estaba desaparecida

En medio de un operativo de búsqueda que adelantaban sus familiares y amigos en compañía de la Policía Metropolitana, fue hallado el cuerpo sin vida de Paula Andrea Álvarez Rivas, estudiante de la Universidad de La Sabana que estaba desaparecida desde el pasado viernes 31 de agosto, cuando salió de su casa en el barrio San José de Bavaria (al norte de la ciudad) y no regresó.

Según primeras versiones de la Policía, el cuerpo de la estudiante de Administración de Empresas de 25 años fue encontrado en zona boscosa del cerro La Conejera (calle 175 con carrera 81) sin signos de violencia. Además, junto a él, estaban todas sus pertenencias.



Luz Estela Rivas, madre de la joven, había informado que a ella le gustaba salir a hacer ejercicio a este cerro y a lugares aledaños al barrio. “Es común que Paula salga a hacer ejercicio. Últimamente se encontraba estresada por el trabajo y la universidad”. Además, Rivas agregó que no sabían de amenazas o problemas que la joven pudiera tener "Paula no recibió nunca ningún tipo de amenazas o mensajes en su contra. Estaba tomando unas pastas para los nervios que le habían medicado hace poco y decía que no le hacían bien”.

Voluntarios, amigos y familiares la buscaban

La jornada de búsqueda que dio con su paradero había sido convocada por Lina Álvarez, hermana de Paula Andrea, a través de redes sociales. Algunos voluntarios se reunieron, junto a familiares y amigos de la estudiante, en la entrada del cerro La Conejera y desde las 8:30 de la mañana del sábado 8 de septiembre recorrieron el lugar. La búsqueda concluyó cuando encontraron su cuerpo sin vida, según testigos, sentado en medio del bosque.

Con esta invitación su hermana, Lina Álvarez, convocaba a voluntarios para buscarla. Foto: Facebook Lina Álvarez

El cuerpo de la joven fue trasladado a Medicina Legal, quien informará las causas de su muerte.