Continúa la arremetida de violencia. En las últimas horas, según pudo confirmar City Tv, se encontraron tres cuerpos más: uno en Bogotá y dos más en Soacha.



De acuerdo con versiones preliminares, uno de los cuerpos hallados en Soacha estaba en una bolsa.



Un cuerpo encontrado en Ciudad Bolívar

Este miércoles, fue encontrado el cuerpo de un hombre que tendría entre 30 y 35 años. La víctima, según confirmaron las autoridades, tenía varios impactos de bala en la cabeza.



"Nos avisa una persona que se encuentra un cuerpo. Es una persona de sexo masculino y hasta el momento está sin identificar. La inspección técnica nos dice que fue una persona impactada por arma fuego. Estamos en el desarrollo de la investigación", confirmó el Coronel Frank Buitrago, Comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Dos cuerpos en Soacha

Además, en las últimas horas se informó que dos cuerpos fueron hallados en Soacha: más exactamente en el Embalse del Muña.



Uno de los cuerpos no se ha podido identificar por alto grado de descomposición



El segundo cuerpo es de un hombre y fue hallado en una bolsa negra. La víctima estaba amarrada y en posición fental. No obstante, no se confirmó si tenía heridas.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de María Fernanda Correa, periodista de City Tv