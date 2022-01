Encapuchados y algunos jóvenes están promoviendo que los ciudadanos no paguen el pasaje de TransMilenio y que se cuelen por las taquillas del sistema.



Así ha quedado evidenciado en algunos videos difundidos en las últimas horas por redes sociales. En ellos se ve a jóvenes que ocultan su rostro y que impiden el paso de los ciudadanos por los torniquetes del sistema; a su vez, abren el torniquete de personas con discapacidad, guían a la gente para que evada el pago por allí y cantan: "evadir, no pagar. No pagar pa' denunciar'.



En otro video que también se ha conocido, una mujer alienta a la gente para que pase por debaje del torniquete. "Sigan, no les va a pasar nada", les grita.

Donde está la autoridad en Bogota, ahora no solamente acaban con los portales, sino también le roban al sistema.



Donde está la autoridad en Bogota, ahora no solamente acaban con los portales, sino también le roban al sistema.

¿En Bogotá quien gobierna? ¿Donde está la alcaldesa?



TransMilenio ya confirmó que, en las últimas horas, se ha registrado "presencia de encapuchados y convocatorias a colatón en algunos puntos". No obstante, indicó que la Policía ya procedió.



Al momento, han sido detenidas 14 personas "por hechos contrarios a la convivencia, en referencia a evasión y perturbación de la tranquilidad en algunos puntos del Sistema".

Detenidos en TransMilenio este 11 de enero. Foto: TransMilenio

Estas convocatorias ilegales se dan en el primer día de subida de las tarifas de TransMilenio. A partir de este 11 de enero, el valor del pasaje de TransMilenio quedó en 2.650 pesos; y el de los buses azules y el componente zonal, en 2.450 pesos. Subió 150 pesos.



No obstante, para la población Sisbén, adulto mayor y personas con discapacidad registrados no se incrementó el valor de la tarifa.



Un estudio hecho en 2018 reveló que los colados le costaban 222.000 millones de pesos al sistema cada año.

Noticia en desarrollo...

