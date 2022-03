Un grupo de personas encapuchadas interrumpió este domingo una misa en la Catedral Primada, en el centro de Bogotá.



En video quedó registrado el momento en que varios hombres y mujeres que ocultaban sus rostros bajo capuchas ingresaron al recinto religioso en el que se celebraba una Eucaristía, se subieron a las bancas y empezaron a gritar arengas que leían de hojas de papel.

Total rechazo a esta incursión de vándalos a la Catedral Primada de Bogotá con evidentes fines políticos. Es un irrespeto a la FE, la libertad religiosa y las creencias de millones en el país. No permitiremos que violenten los lugares de culto.pic.twitter.com/kK28GxLsEn — Emel Rojas (@EmelRojasC) March 21, 2022

Inicialmente, una persona trata de disuadirlos, pero ellos se mantienen en su acción. En un momento, dos mujeres los empujan; pero, nuevamente, la interrupción sigue.



Los videos de los hechos se han difundido a través de redes sociales. Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que el hecho efectivamente sucedió este domingo en la mañana; no obstante, al momento, no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Tampoco se conocen las motivaciones detrás de este ingreso intempestivo a la Catedral.



El párroco de la Catedral Primada, el padre Jorge Marín, le relató a CITY TV, cómo se desarrollaron los hechos:



"Entraron con tapabocas y se hicieron en las bancas para participar de la celebración, como cualquier persona. Y cuando iba a empezar la comunión, se encapucharon ahí mismo, se pararon sobre las bancas y empezaron a gritar arengas. Pero no se entendía qué era lo que pedían o de qué movimiento eran", cuenta el párroco y agrega, "el personal de la Catedral les pidió que se retiraran, que respetaran la celebración y los fieles... algunos se levantaron muy indispuestos por el abuso que estaban cometiendo. Se llamó a la Policía en la Plaza de Bolívar y ellos los sacaron... y ya. Fue una cuestión que duró tres o cuatro minutos y se continuó la celebración normal".

El padre lamento lo ocurrido en este espacio: "hay personas que creen que saboteando las celebraciones, gritando, violentando, exigiendo derechos... maltratando a otros... no me parece que sea la forma".

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO - CITY TV

*Con apoyo de Ana María Sánchez, periodista de City Tv