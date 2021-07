Encapuchados atacaron patrulla de Policía en Bogotá

Una nueva jornada de manifestaciones y enfrentamientos se vivió en la noche del jueves y la madrugada de este viernes en la ciudad de Bogotá, especialmente en la localidad de Suba.



Las manifestaciones en dicho punto comenzaron hacia las 5 de la tarde, lo que llevó a cancelar el servicio de alimentadores en la zona desde tempranas horas.



Sin embargo, la situación se complicó en horas de la madrugada, cuando encapuchados atacaron una patrulla de la Policía con piedras y bombas molotov.



Tratando de huir de los manifestantes, el conductor de la patrulla arrancó y colisionó fuertemente contra un taxi que se encontraba en el lugar.



En medio de estos hechos, la Personería de Bogotá tuvo que intervenir para sacar al conductor de la patrulla y evitar afectaciones a su integridad.



Los hechos se registraron, específicamente, en la Avenida Ciudad de Cali, entre las calles 132 y 139.



Hasta cuándo la delincuencia seguirá destruyendo y generando caos en #Bogotá. La quema de una patrulla de la policía ocurrió hace unos minutos en #Suba @Bogota @LuisErnestoGL @SeguridadBOG pic.twitter.com/UAiYT7IFaF — César Piñeros Urrea (@cesarpinerosu) July 23, 2021

En otras noticias de la madrugada, se presentó un homicidio en el barrio Pastranita, en la localidad de Kennedy. En plena vía pública, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que aún no ha sido identificado, fue atacado por desconocidos que le propinaron tres disparos en la cabeza.



Por el momento, las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con un caso de ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico.



