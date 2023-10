En vivo: así va el simulacro nocturno de evacuación en Bogotá este 4 de octubre de 2023

El simulacro nocturno no influirá en el concierto de The Weeknd, el cual se llevará a cabo en el estadio El Campín en Bogotá.



De hecho, Ocesa, la promotora responsable del espectáculo, informó: “Sobre el simulacro en Bogotá día y noche del 4 de octubre en Bogotá, informamos que no se llevará a cabo en el Estadio El Campín durante el Concierto de The Weeknd en Bogotá”.