EN VIVO | Movilidad Bogotá: así avanza el tránsito en las principales vías de la ciudad

Para este día, el pico y placa se regirá de la siguiente manera: particulares con placas terminadas en 6 - 7 -8 - 9 - 0 no podrán circular a partir de las 6: 00 a. m. hasta las 9:00 p. m.



Mientras tanto, los taxis con placas terminadas en 9 - 0 no podrán circular desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.



Finalmente, es importante mencionar que el Pico y Placa no aplica para motocicletas en Bogotá.