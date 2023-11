En vivo: marchas de indígenas en Bogotá hoy por la calle 26

La Secretaría de Movilidad informó que a esta hora se presenta una manifestación liderada por indígenas sobre la calle 26 o avenida El Dorado con carrera 13, sentido oriente- occidente.

En este momento hay afectación de la calzada mixta y hay un aforo aproximado de 60 personas. Unidades de la Secretaría de Gobierno acompañan la movilización.

Según la Secretaría de Gobierno, el grupo de miembros de la comunidad emberá se dirigen hacia la Unidad de Víctimas en donde sostendrán una reunión en la que se hablará de diferentes temas relacionados con el retorno a sus tierras y su estadía temporal en Bogotá.

Hay que recordar que el año pasado un grupo de indígenas emberás se tomaron las instalaciones de la Unidad para las Víctimas en forma de protesta por el incumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno Nacional meses atrás cuando se les pidió que retornaran a sus territorios.

En ese momento, tras una jornada marcada por el conflicto entre los indígenas, que irrumpieron de forma violenta en las instalaciones de la Unidad para las Víctimas, y los uniformados de la Policía de Bogotá que trataron de contener la situación; el Gobierno tanto nacional como Distrital sostuvo una mesa de negociación que se extendió para escuchar los reclamos de la comunidad.



De acuerdo con Belisario Arias, líder de la comunidad indígena emberá, lo único que le están exigiendo a los gobernantes es el cumplimiento de los acuerdos que se habían pactado años atrás cuando decidieron abandonar las instalaciones del Parque Nacional. “Nosotros hacemos una toma porque no hay compromiso, no hay nada firme y no están cumpliendo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ