Hoy 22 de septiembre se reactiva en la capital del país la jornada del Día sin Carro y sin Moto de 5 a.m. a 9 p.m. tras los años de suspensión por la pandemia, con la novedad de que se unen los municipios cundinamarqueses de Mosquera y Chía (6 a.m. – 8 p.m.).

La administración Distrital estableció esta fecha que coincide con el Día Mundial sin Automóvil cuando se prevé que en la capital del país, más de 1’800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarán de circular, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.



Esta es una oportunidad para que los ciudadanos utilicen la movilidad limpia al momento de desplazarse, acudiendo al transporte público y a la bicicleta, lo que mejorará la calidad de vida de todos los que conviven en Bogotá y ahora en la región.

Minuto a minuto

8:00 a.m: Se han validado 360.885 pasajes en el componente Troncal, dual, alimentador y cable, y 409.823 en el Zonal, para un total de 770.707 pasajes validados en el sistema. Esto representa un 7% más en comparación con el día sin carro de 2020.



Respecto a los ciclistas, el uso de los ciloparqueaderos de Transmilenio es de 4.944 usuarios, lo que representa el 82% de ocupación.



A la hora no se registran víctimas fatales y no hay reportes de siniestros con víctimas asociadas al Sistema TMSA.



7:23 a.m: Usuarios de las estaciones de TransMilenio de los portales del sur reportan buen funcionamiento del servicio. No se registran retrasos en la flota, trancones ni alteraciones en el normal funcionamiento del servicio de transporte de Bogotá.



7:15 a.m: Resultados operativo con corte a las 7:00 de la mañana. La policía de tránsito informó que a la hora, se han realizado 45 comparendos a vehículos y se han inmovilizado 20 automotores. Por el lado de las motocicletas, se han aplicado 39 comparendos y 28 inmovilizaciones.





7:00 a.m: A esta hora desde el Colegio de la Bici, la Secretaria de Movilidad Deyanira Avíla, entrega detalles de cómo avanza la gran jornada del Día sin carro y Sin Moto.



6:54 a.m: Se entregó el primer balance de la jornada. La Policía de Tránsito y Transporte señaló que a la hora se han impuesto 17 comparendos a vehículos y 7 han sido Inmovilizados. Por otro lado, se han dado 17 comparendos a motocicletas y 17 han sido inmovilizadas.



6:45: La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró e inauguró el día sin carro y sin moto en la ciudad. "Hoy va a ser un gran día! Hoy sale a rodar el ADN de la cultura ciudadana de la movilidad compartida y sostenible bogotana. Gracias Bogotá por ser la ciudad maravillosa que por voto popular decidió tener un #diasincarroysinmoto como gran experimento social".

6:35 a.m: Usuarios de TransMilenio reportan congestiones en las estaciones de sistema y alertan sobre la falta de buses para alimentar la operación.

Día sin carro sin moto y sin @TransMilenio portal usme con retrasos en todas sus rutas, esto no es servicio para el costo que tiene.....

6:15 a.m: Con corte a las 6:00 a.m., se han validado 162.763 pasajes en el componente Troncal, dual, alimentador y cable, y 220.069 en el Zonal, para un total de 218.307 pasajes validados en el sistema. Esto representa un 13% más en comparación con el día sin carro de 2020.



6:00 a.m: TransMilenio presenta el primer reporte de la jornada. Al inicio de la hora pico de la mañana se presentó alta demanda, como es habitual, en algunos puntos del Sistema. Sin embargo, se ha ido atendiendo la ocupación como corresponde en portales y estaciones. A la hora de opera sin contratiempos.



5:30 a.m: Para los personas que se movilizan en bicicletas, se cuenta con 598 kilómetros de ciclorrutas disponibles y se habilitaron 107,63 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. entre vías y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la Carrera 7, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116. Se cuenta con la presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar a los ciclistas.



4:00 a.m: Las estaciones de TransMilenio abrieron a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrieron

a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de

septiembre.