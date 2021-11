Lo que dicen los abogados de los supuestos miembros de la Primera Línea

Este miércoles continuará la audiencia de imputación de cargos contra supuestos miembros de la Primera Línea señalados por la Fiscalía de cometer delitos como concierto para delinquir, instigación a cometer actos con fines terroristas, violencia contra servidores públicos, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable.



Se espera que en esta diligencia, los abogados defensores de los jóvenes detenidos presenten sus argumentos para solicitar que los señalados no sean enviados a la cárcel, sino que respondan en el proceso en libertad o en prisión domiciliaria. También se está a la expectativa de la decisión del juzgado.



Siga aquí el minuto a minuto de la audiencia:

8:41 a.m.: Habla una tercer abogada

La abogada de otra de las jóvenes señaladas acusó a la Fiscalía de sacar "conclusiones a la ligera" de los videos y audios que presentaron como pruebas contra los supuestos miembros de Primera Línea.



"No podemos 'elastizar' las conductas, pues lo que se evidencia es la criminalización de la protesta social", aseguró la abogada.



"Adriana (la acusada) es trabajadora de un call center, una ciudadana trabajadora que ejerce el derecho a la protesta social", agregó la abogada y señaló que no se la puede criminalizar por el hecho de recibir dinero que, además, sostuvo, eran para "arte y cultura".



Incluso, sostuvo que Adriana Bermeo estaba trabajando el mismo día en que, según la Fiscalía, estaba en un enfrentamiento con la Policía.

8:22 a.m.: Interviene abogado de alias 'Diablo'

Según el abogado defensor de alias 'Diablo', señalado de ser líder de la Primera Línea de la Calle 80, no hay elementos para probar que su defendido tenga tal posición.



"Hay un informante, que desconocemos su identidad y desconocemos el interés que tenga. Mi cliente (...) no sé si el fiscal lo ponderó como jefe de esta organización... primero, por su edad. Es un grupo bastante joven. No sé si fue por su edad, por su cuenta bancaria. Además, el ciudadano en ningún video aparece con elementos (sic) en el cual le hicieron su imputación como 'flores', 'molochas', molotov. Tampoco aparece que mi cliente tenga unas ideologías de formación hacia delinquir. Una cosa es el hecho de protesta, de no estar de acuerdo con un régimen (...) a veces se clasifica como vandalismo", dijo el abogado.



Sin embargo, es de recordar que este martes, el Fiscal del caso indicó que alias 'Diablo' está siendo procesado porque, según él, tiene facultades para instigar a terceros para cometer actos terroristas.



Al igual que la otra abogada defensora, solicitó que no se impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. Resaltó que su cliente tampoco tiene antecedentes.

7:50 a.m.: Habla una de las abogadas

Según la abogada de una de las jóvenes acusadas, no procede la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario que hacen los acusadores:



"No se cumple con los requisitos exigidos para tal fin. El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal exige que para la imposición de medida de aseguramiento se debe sustentar la medida y su urgencia, pero en este caso no se muestra urgente la medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario para mi representada".



La abogada agrega que no se demuestra que su defendida haga parte de una organización criminal. También desestimó que sea un peligro para la sociedad y que no vaya a cumplir con seguir vinculada al proceso.



"Es una joven que se ha dedicado a estudiar. Acabó de graduarse como bachiller y su intención es seguir con su carrera universitaria. Es una persona sin antecedentes penales (...) es una niña que acaba hace muy poco de cumplir su mayoría de edad, que proviene de un hogar humilde", sostuvo la abogada de quien hoy es una de las señaladas líderes de la Primera Línea de calle 80.



La abogada solicitó que la medida "no sea tan invasiva" y que la joven de 19 años pueda responder al proceso desde su casa.

EL TIEMPO