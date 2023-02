Con la llegada de un nuevo traductor se inicia la audiencia del proceso que la Fiscalía adelanta en contra del presunto asesino de la joven DJ Valentina Trespalacios, John Poulus, quien apareció muerta dentro de una maleta de viaje que fue abandonada en el barrio Los Cámbulos, el pasado domingo 22 de enero.

El fiscal del caso dijo que hay las suficientes pruebas para que el implicado en la muerte de Valentina Trespalacios sea enviado a un centro carcelario. Seguido a esto, comenzó a mostrar las pruebas que lo involucran en el hecho en una especia de línea del tiempo.

Mostró en imágenes que el 19 de enero se observó al arribo de John Poulos a la ciudad de Bogotá procedente de Atlanta. Luego se le ve ingresando a un edificio en el norte de la capital y luego en el conjunto residencial de la joven DJ Valentina Trespalacios.

El viernes 20 ambos, Valentina y John, llegan a un edificio en el norte de Bogotá e ingresan a un apartamento. Luego ambos habrían salido del apartamento 802 con rumbo desconocido hasta ese momento. A las 3: 30 del sábado se fueron a la discoteca Nexus desde donde vuelven a dirigirse al apartamento.

Lo siguiente que hizo el fiscal fue mostrar como Poulus sale del apartamento y camina por el hall con señales de preocupación. Mientras eso pasa Valentina sale y le muestra el celular. El 22 de enero se ve a Poulus sacando dos maletas del apartamento fuera del apartamento que ocupaban. "Luego se le ve con un carro de mercado que contenía una maleta con un manta que cubría algo".

La siguiente escena, dice el fiscal, en la de Poulosen el parqueadero con el mismo carro de mercado, la misma manta y la misma maleta cargando un vehículo gris no sin antes revisar aquel vehículo y el recinto. "Es evidente la fuerza que hace para cargar las maletas y meterlas al baúl".

El día domingo 22 a las 2:53 se registra la salida Poulus del edificio, en ese mismo vehículo, dijo el fiscal. Luego lo que pasó fue el hallazgo de la maleta azul con un cinta en un contenedor de basura.

Luego las cámaras de la avenida el Dorado captan el vehículo gris transitando por el sector y luego se capta a Poulus en la zona de migración del aeropuerto antes de tomar un vuelo a Panamá. "Tenemos 900 horas de videos videográficos", dijo el fiscal de forma vehemente. El cuerpo y la maleta fueron sometidos a cadena de custodia y enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal'.

La necropsia

El juez detalló el reporte completo de la necropsia de la DJ Valentina Trespalacios, presuntamente asesinada por su novio John Poulos la madrugada del 22 de enero. Según la información emitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la mujer habría sido golpeada en varias partes de su cuerpo antes de causarle la muerte producto de un ahorcamiento.

En el informe quedo claro que Valentina no solamente fue ahorcada sino que recibió golpes en la cara que le dejaron varios moretones en los labios y la lengua, también registran golpes en el cráneo y en la base del cuello. No obstante, no fue posible determinar si dichas afectaciones se dieron antes de la muerte o son el producto de las maniobras que Poulos habría usado para embalarla en la maleta azul que apareció en el basurero de Fontibón.



Otro de los elementos clave que dan pistas de que la mujer intentó defenderse mientras estaba siendo estrangulada es que se encontraron múltiples traumas de tipo contundente dispersos en los brazos y la región sacra, es decir, la parte posterior de la cintura baja. La mujer fue golpeada y retenida a la fuerza.



Del análisis del cuerpo de la víctima también se presume que pudo haber recibido golpes contundentes en el tórax pues una de sus prótesis mamarias, la del lado izquierdo, se habría estallado; incluso, una de sus mejores amigas que pudo ver el cuerpo luego de realizada la necropsia y que asistió al sepelio, señaló que “es como si ese señor lleno de rabia le hubiera querido arrancar la misma cirugía que él le pagó”, no obstante, otra versión dada por sus allegados en medio del funeral, afirma que las prótesis fueron entregadas a la familia en buen estado; pese a ello, el informe si da cuenta de que sufrió golpes en el pecho.



Ahora, por los datos recopilados del mismo informe de medicina forense es posible establecer que la mujer fue asesinada entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana del domingo 22 de enero. Justo cinco horas antes de que el cuerpo fuera hallado en el contenedor de basura del barrio Cámbulos, en Fontibón, a las 2 de la tarde.

Mientras el juez relataba todo lo anterior la familia de la joven se derrumbaba ante la forma en que Poulos ocultaba las pruebas. El juez del caso tuvo que pedirles que apagaran sus cámaras.

Celos

Durante la audiencia el fiscal dejó claro que Valentina Trespalacios era víctima constante de escenas de celos. Esto según el testimonio de una testigo que aportó registros de mensajes de texto en donde esta situación quedaba explícita. También salieron a relucir discusiones entre la pareja por los lugares a donde solía ir la joven DJ.

Más pruebas

El fiscal también mostró algo importante en las imágenes del momento de la captura de Poulos. Éste tenía una cinta negra que está siendo examinada para saber si el la misma que se utilizó para sellar la maleta encontrada en el contendor de basura con el cuerpo sin vida de la joven.

La camarera, otra testigo, dijo que el portero del edificio en el norte de Bogotá le comentó del momento de entrega del apartamento en donde había estado la pareja. Le mencionó el tema del carro de mercado que Poulos uso para "cargar ropa" y que había dispuesto en un carro en el puesto del copiloto. El guarda fue claro en señalar que el huésped en mención era extranjero.

AUDIENCIA EN DESARROLLO...

REDACCIÓN BOGOTÁ