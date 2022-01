Una joven beneficiaria del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón) denunció en redes sociales que ha sido objeto de robo e incluso de acoso e intento de violación y que, supuestamente, nadie en la institución la escucha.

La joven dice llamarse Eimy Riaño y asegura que acaba de ser "agredida físicamente" en la Unidad de Protección Integral (UPI) de Bosa y que aunque ha pedido que el nombre del agresor no se lo han facilitado.



"Me han robado, me han pasado muchas cosas, me han acosado y me han intentado violar dentro de las instalaciones del Idiprón y ellas no han hecho nada", manifiesta la joven en video.

Al ser consultada por este diario, un funcionario de la entidad señaló que ya la joven fue contactada, que conocen las denuncias y que están recolectando información sobre los hechos.



La beneficiaria del programa agrega que hizo el video para hacer públicas sus quejas y que ya las ha escalado pero que, asegura, "no ha pasado nada".

El Idipron señaló también que abrieron una investigación y que la próxima semana se realizará una mesa técnica, en la que participan la Personería, la Fiscalía y la Policía, para facilitarle a la joven poner formalmente la denuncia.



