En video: madre frustra intento de rapto de su hija de tres años

Una mujer se aferró a como diera lugar a su hija de tres años cuando, en la noche del domingo en el barrio Las Delicias (Tunjuelito), un ciudadano venezolano trató de raptarle a la pequeña.



La madre iba caminando por el barrio con sus hijas de tres y cinco años y, sorpresivamente, fue abordada por el sujeto, que la amenazó con una botella. Todo quedó registrado en video.

"El hombre me tapó la boca y me dijo al oido que le entregara la niña y mis cosas. Me amenazó con una botella de vidrio, forcejeamos y me arrastró unos metros", relató la mujer a City Tv.

En medio de la situación, el hombre estrelló a la niña contra un poste, causándole un fuerte golpe. Sin embargo, la madre no permitió que se la llevara.



Minutos después, dos mujeres intervinieron en la escena y evitaron que el señalado cumpliera su cometido. Luego, los vecinos apoyaron su captura hasta que llegó la Policía.



Este miércoles se llevó a cabo la audiencia y al individuo se le dictó medida de aseguramiento por considerarlo un "potencial peligro para la sociedad".



La víctima invitó a otras personas atacadas por el mismo hombre a denunciar para evitar que este sea dejado en libertad.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros