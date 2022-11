Bogotá es una ciudad polifacética como pocas y sus calles están llenas de historias curiosas. Ese es el caso de Lucas, un habitante de calle que ha estado viviendo en una alcantarilla ubicada en la zona de Museo Nacional, en la carrera séptima con calle 26, desde hace 18 años.

Sus condiciones de vida fueron registradas por un youtuber bogotano llamado Thomas Pérez, quien hizo un video al respecto en su canal ‘Sin rol específico’. Ahora, el joven decidió 'medírsele' a dormir durante toda una noche en la alcantarilla de Lucas.

El creador de contenido entró a las 11 p. m. en punto al curioso lugar donde pasaría la noche: "Nos vamos a despedir de la calle y vamos a entrar al subterráneo. Vamos a sentir en carne propia lo que vive Lucas todos los días".

Después de cerrar con dificultad la 'puerta', que es la tapa de la alcantarilla, se dispusieron a acomodarse. Lucas le indicó cómo acostarse en tan estrecho espacio y le pasó una cobija, en sus palabras, cuatro tigres.

El joven youtuber aseguró que no fue tan incómodo como lo pensó. Foto: YouTube: Sin rol específico

Tras varios minutos de estadía y charlas profundas sobre la familia y la vida de Lucas, Thomas comenta que el aire comienza a escasear: "Tengo la boca seca, se me secó", pero asegura que la dormida no es tan incómoda como pensó: "En resumen, 'parchaditos', yo no me siento fastidiado. Lo único es que hay goteritas".



Lucas asegura que esos inconvenientes son pasajeros para él, está acostumbrado. También cuenta que la peor noche que pasó en este lugar fue, irónicamente, una durante la cual no pudo entrar porque no fue capaz de abrir la puerta. Según él, pesa 48 kilos.

A eso de las dos o tres de la madrugada, el youtuber tuvo que orinar en el balde que suele usar Lucas normalmente para hacer del cuerpo y fue su último reporte antes de las seis de la mañana, cuando volvió a la superficie y reportó que no durmió mucho: "Estuvo tranquilo, nada del otro mundo. El clima estuvo bien y todo se dio muy bien. Lucas estuvo tranquilo, la noche estuvo tranquila".

