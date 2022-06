El viernes pasado, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá reportó la caída de un árbol sobre una camioneta que se movilizaba con cinco ocupantes por la carrera 7.ª con calle 89, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con el reporte que emitieron las autoridades que atendieron el caso, una mujer y un menor de edad fueron trasladados a la Clínica del Country.



Un día después, hacia las 7 de la noche, otro espécimen de gran tamaño cayó sobre un parque infantil ubicado en la carrera 69K con calle 75, en el sector de Las Ferias. Finalmente, este miércoles se reportaron dos nuevos casos en Suba: el primero, en la en la carrera 54 con calle 167, barrio Granada Norte; y el segundo en la calle 135 con carrera 58B, en La Colina.

El vehículo quedó totalmente destruido tras la caída de un árbol. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Aunque estos últimos no dejaron personas lesionadas, sí causaron congestión vial en la que intervino por varias horas del Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, durante los últimos días este fenómeno ha venido en aumento debido a la temporada de lluvias y a los vientos derivados de ella.



“Los encharcamientos y saturación de suelos han afectado el sistema radicular, además la cantidad de agua en las copas ha ocasionado pérdida de rigidez, aumentando así los individuos volcados en la ciudad”, explicaron.



Y es que según datos de la entidad, desde el 1.° de enero hasta el 30 de mayo se han reportado 522 —3,4 en promedio por día— incidentes relacionados con la caída de árboles en la ciudad.



“Las lluvias de este año han sido inusualmente largas y prolongadas, los suelos tienen mucho contenido de agua, están saturados y las copas de los árboles también están saturadas y muy pesadas, eso es lo que ha ocasionado esos números desproporcionados de caída de árboles”, indicó Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.



La funcionaria añadió que especies como acacias (negras y japonesas), eucaliptos, saucos y cipreses son las más propensas a colapsar debido a que fueron introducidas y son las que menos resistencia tienen a las condiciones urbanas.



¿Qué está haciendo el Distrito?

Ante el aumento de reportes de árboles volcados o en riesgo, la Secretaría de Ambiente incrementó las revisiones y el seguimiento en diferentes sectores de la ciudad. Además, hizo una llamada para que la ciudadanía reporte los casos ante signos de alerta.



“Continuaremos haciendo evaluaciones y tratamiento preventivo de todo el arbolado de la ciudad. Siempre necesitamos la ayuda de la ciudadanía, que llamen al 123 cuando vean un árbol con un tronco afectado, que se le vean hongos o pudriciones, que tengan ramas en malas condiciones o encharcamientos en sus raíces”, agregó la secretaria de Ambiente.



Al respecto, el Jardín Botánico de Bogotá señaló que entre 2021 y 2022 han realizado más de 2.336 talas preventivas en toda la ciudad. De igual forma, la Secretaría de Ambiente reveló que se han evaluado 2.199 árboles en espacios públicos y privados para determinar el nivel de riesgo.



Según el Distrito, las localidades con mayores incidentes reportados durante el año son Usaquén, Chapinero y Suba. En estos mismos sectores —además de Engativá— se han identificado la mayor cantidad de árboles en malas condiciones y a punto de provocar una emergencia.

¿Quién responde por los daños?

“Lamentamos mucho el accidente ocurrido, ofrecemos nuestros sentimientos de empatía y solidaridad con los afectados, haremos seguimiento a esta situación”, dijo Urrutia refiriéndose al caso de Chapinero. No obstante, la pregunta que los ciudadanos se hacen ante este tipo de episodios es: ¿quién responde por los daños?



Desde la Secretaría de Ambiente explicaron que en este tipo de casos no existe compensación inmediata. “Los titulares ejercen la acción judicial y demandan al Distrito por daños materiales, a la salud o inmateriales. Luego se presenta una solicitud de conciliación judicial”, explicaron.



La entidad indicó que si no hay conciliación, se adelanta un proceso judicial y que en algunos casos, cuando el operador (Uaesp, Enel o el Jardín Botánico) ha incumplido el tratamiento silvicultural, puede existir una responsabilidad de los operadores.



“Como entidad no se repara automáticamente, pero los operadores generalmente sí concilian. Algunos de esos casos son hechos de la naturaleza que deben revisarse bajo el criterio de eximente de responsabilidad de fuerza mayor”, concluyeron.



Bomberos de la estación Bicentenario realizaron el corte de un árbol que cayó sobre vía pública, en la calle 135 con carrera 58B. Foto: Bomberos de Bogotá

¿Cómo identificar un espécimen en riesgo?

La Secretaría de Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía para que notifique un árbol en riesgo y lo reporte a la Línea de Emergencias 123. Al respecto, entregó una serie de recomendaciones para identificar un espécimen afectado:



- Tiene encharcamientos permanentes en la base del árbol y ramas muertas.

- Presenta inclinación, tiene grietas o rajaduras en el tronco.

- Muestra cavidades, hongos o pudrición en el tronco o en las ramas.

- Presenta daños considerables por causa de un choque.

- Hay árboles caídos y/o muertos alrededor.

- Se observa presencia de roedores en la base del árbol.

Río Bogotá, en alerta roja y naranja y otras emergencias por lluvias

La alerta roja incluye una advertencia por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que alimentan la cuenca. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Las fuertes lluvias no paran en Bogotá y Cundinamarca y siguen causando emergencias. En las últimas horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró la alerta roja en la cuenca baja del río Bogotá y la alerta naranja en las cuencas media y baja.



En la cuenca baja, la alerta roja incluye una advertencia por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que alimentan la cuenca, como el Apulo y el Lindo y las quebradas Pilama y Cachimbula. También se hace un llamado a prestar atención a los municipios de Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Viotá, Anolaima, Tocaima, Agua de Dios y Girardot.



A su vez, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, en los monitoreos de sus ocho estaciones en el río detectó niveles con excedentes extremos de caudal (ver gráfico) en municipios como Girardot y Tocaima. Uno de los puntos donde más se registran aumentos es en Girardot, donde la estación normalmente detecta niveles promedio de 3,15 metros; pero ayer midió 5 metros y el domingo, 6,40 metros.



“La recomendación es estar monitoreando los ríos y quebradas debido a que con esta presencia de lluvias podemos tener algunos eventos de creciente súbita. Además, estar atentos a zonas inestables donde se mantienen alertas naranjas y rojas por la probabilidad de deslizamientos de tierra”, indicó Yolanda González, directora del Ideam.



Adicionalmente, desde el Ideam se emitió alerta roja en los municipios de Caparrapí, El Colegio, Guayabetal, Medina, Quetame y Ubaque por amenazas de deslizamiento.



Ante esta situación, las autoridades en Cundinamarca convocaron ayer a sesión extraordinaria del Consejo Departamental para Gestión del Riesgo. “Se continúa realizando monitoreo preventivo en todas las cuencas con nuestros organismos de primera respuesta (...) y se continúan realizando las atenciones de diferentes emergencias, las cuales suman un total de 395 en 96 municipios de nuestro departamento”, reportó el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.



Como indican las cifras del más reciente boletín de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, esta es una de las temporadas de lluvias que más impactos ha causado en los últimos años. Entre noviembre y junio, 15 personas han fallecido en medio de emergencias relacionadas con lluvias. Además, se calcula que 5.781 personas han resultado afectadas.

¿Cómo seguirá el clima?

De acuerdo con la directora del Ideam, esta semana continuarán las fuertes precipitaciones en Bogotá y Cundinamarca. “Para esta semana las precipitaciones más significativas se prevén para mediados de semana, entre miércoles y jueves en la madrugada. De igual manera para el día sábado continuaremos con condiciones de cielos cubiertos y tiempo lluvioso. Todo esto debido al ingreso de ondas tropicales al territorio nacional y su paso por la sabana de Bogotá”, precisó González.

REDACCIÓN BOGOTÁ