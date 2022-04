En Soacha no se podrá retirar el tapabocas en interiores

Soacha ha aplicado el 98% de las vacunas recibidas, pero no podrá retirar el tapabocas en interiores

Pese a que Soacha ha aplicado el 98 % de las vacunas recibidas, es uno de los municipios que no podrá retirar la obligatoriedad del tapabocas en interiores. Según la administración municipal, esto se debe a que no hay registro de los soachunos que se habrían vacunado en Bogotá. En total, 30 municipios de Cundinamarca no cumplen con los requisitos fijados, por el gobierno nacional.