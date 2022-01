Una mujer que se movilizaba tranquilamente e iba hablando por teléfono sobre la Autopista Sur, en la entrada al municipio de Soacha, fue robada por un ladrón en bicicleta que le rapó el celular de sus manos.



De manera insólita, la mujer no lo dudo y se abalanzó sobre el sujeto tirándolo de la bicicleta y agarrándolo de la chaqueta para evitar que escapara. Posteriormente, llegó corriendo un presunto cómplice que lo ayudó a librarse y huyeron del lugar.



La Policía del municipio de Soacha, hizo un llamado a la mujer víctima del hurto para que ponga el denuncio del caso y también devuelva la bicicleta del delincuente, pues en medio del forcejeo con el hombre, se quedó con dicho medio de transporte.

"Resaltar la valentía de esta mujer, respaldada obviamente por el apoyo comunal. Al sentir que este es un territorio donde se trabaja por la seguridad y la convivencia ciudadana lo que hace es abalanzarse sobre este señor y no solamente recuperan el celular, sino que también le logran quitar la bicicleta y lo mandan hasta sin ropa", dijo para CityTv, Adán Hernández, líder comunitario de Soacha.



Precisamente, en una cámara de vigilancia cercana al sitio donde sucedió el intento de robo, quedó grabado el momento exacto en el que el delincuente le rapa el teléfono celular a la joven, pero en una rápida reacción la víctima lo persigue.



"La solidaridad de la gente permite que no se consume el hecho. Actualmente, estamos tratando de identificar tanto a la víctima como al victimario, por eso invitamos a la ciudadana que se acerque, que denuncie y nosotros haremos nuestro trabajo", afirmó el coronel Juan Ramírez, comandante de la Policía de Soacha.



Por lo pronto, algunos ciudadanos del sector piden mayor presencia de la Policía para evitar este tipo de hechos de hurto.



No obstante, según las autoridades los delitos de alto impacto han tenido una reducción de hasta un 33 por ciento en el municipio de Soacha.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON REPORTERÍA DE ANDRÉS SÁNCHEZ DE CITYTV*

