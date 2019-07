En Rosales hay alerta entre vecinos por caída de piedras y árboles

Residentes de un sector de Rosales –carrera 1.ª este con calle 78, en la localidad de Chapinero– se encuentran alarmados por la continua caída de piedras que se ha presentado, según sus denuncias, desde el pasado 30 de abril, cuando un árbol se desprendió de la montaña y fue a parar sobre una motocicleta.

EL TIEMPO recorrió el sector y habló con guardas de seguridad, con la administradora de un edificio afectado y con vecinos del barrio. Temen que detrás de la situación que se ve a simple vista exista un posible riesgo de derrumbe que termine en desastre.



“Esperamos que esto no termine en daños irreparables de vidas y bienes materiales”, dijo Andrés Espinosa Fenwarth, un residente del sector que informó que desde hace más de 10 años se viene advirtiendo a las autoridades locales, distritales y a los particulares sobre la situación que, a su juicio, allí se presenta.

Espinosa se remite al concepto técnico n.° 2121 del 2004 de la entonces Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (Dpae), en el que se recomiendan una serie de medidas para mitigar el riesgo. A su juicio, “no solo no se han cumplido, sino que en aquel entonces no se valoraron todos los riesgos”.



Por eso, el pasado 2 de mayo, la administradora del edificio Altos de Belmonte I, Elsa Villamil, le remitió una carta al Jardín Botánico solicitando “la evaluación del arbolado existente en el predio vecino a nuestro edificio” por considerar que presenta riesgo de caída no solo para las edificaciones aledañas, sino también “sobre los residentes que transitan a diario por allí”.

Las emergencias ya han ocurrido. El 30 de abril, según testimonios recogidos por este diario, un eucalipto de gran tamaño cayó sobre la carrera 1.ª este y aplastó la motocicleta de un mensajero que acababa de estacionar en esa vía.



En dicho sitio no hay salida y, por lo general, los domiciliarios y los taxis tienen que dar la vuelta para regresar por la esa vía pasa salir del sector. También es el ingreso posterior de algunos edificios y hay un camino que lleva a la parte alta, el cual fue cerrado y demarcado con cinta amarrilla, según el acta de restricción n.° 3464 del 30-4-2019, luego del incidente del árbol.

“No es solamente con este edificio, sino con el talud de la zona. Nos preocupa que esos edificios que están en el sector se puedan venir abajo y tengamos un problema mayor. No sabemos qué es lo que está pasando ahí. Están haciendo una obra que ocupa espacio público”, dijo la administradora.



Según los informes oficiales y las versiones de los vecinos, el predio desde donde cayó el árbol pertenece a los copropietarios del edificio El Risco.

El alcalde local de Chapinero, Hernando Quintero, respondió que por tratarse de un predio privado, la responsabilidad es de los dueños y, en este sentido, señaló que ellos deben realizar las acciones tendientes a mitigar el riesgo mediante las obras necesarias.



“Como primera medida, deben hacerse estudios de suelos, y con estos realizar unos diseños estructurales que establezcan las posibilidades de recuperación del sector y los costos”, dice el funcionario.



En cuanto a las responsabilidades, manifestó que estas recaen “sobre los propietarios, quienes deben ver por el cuidado de los individuos arbóreos en su predio. Así mismo, una vez ocurrido el evento, los propietarios son quienes deben propender por realizar las obras que devuelvan al estado inicial de seguridad el sitio, esto con intervenciones adecuadas y realizadas por profesionales idóneos en la ingeniería de suelos y estructuras”.

De acuerdo con el soporte oficial, la administradora del edificio El Risco, Eliana Méndez, les manifestó el pasado martes 9 de julio a los funcionarios de la alcaldía local y del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo (Idiger) que se han realizado las respectivas cotizaciones para realizar las obras y que están a la espera de la respuesta de la compañía de seguros.



En el acta de esta visita, de tres que se han realizado luego del incidente, los funcionarios les reiteraron a la administradora y a los propietarios que ellos son responsables de cualquier suceso que pase por la no intervención en la situación.



De igual forma, los funcionarios les solicitaron a los residentes de ese predio que deben radicar un informe detallado sobre las medidas que se han tomado para la mitigación del riesgo y la estabilidad del talud, de los muros y la zona verde que está sobre la 1.ª este.



Mientras tanto, deberán colocar un plástico de 9 metros de ancho por 15 de longitud “con el fin de que no se infiltren aguas y provoquen mayor peso, que generen desprendimientos de tierra y material rocoso”. Este trabajo deberá ser realizado lo más pronto posible, según el informe oficial remitido por la alcaldía local a este diario.



Al tiempo que los vecinos piden una revisión a fondo de la situación no solo del predio en mención, sino del talud completo, incluido el concepto técnico para una edificación que se construye a escasos metros del sitio, la Secretaría Distrital de Ambiente dijo este miércoles que en las próximas horas entregarán los conceptos técnicos de los árboles de todo el sector.



BOGOTÁ