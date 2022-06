El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, dice que Bogotá ya cuenta con 2,8 billones del cupo de endeudamiento y esta expedirá el Confis distrital. Además, habla sobre elecciones, emberás, educación, entre otros temas.



-La Secretaría de Gobierno quedó encargada desde enero de coordinar los grandes proyectos de infraestructura en la ciudad. ¿Qué papel va a jugar la Secretaría si no es un ente de movilidad ni ejecutor de obras?



Lo que hicimos en la Secretaría de Gobierno, en conjunto con todo nuestro gabinete, fue sacar adelante el mayor cupo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Gracias al Concejo hoy podemos decir que Bogotá tendrá su línea de metro subterráneo. Esta semana estamos sacando el aval fiscal del Distrito y esperamos en las próximas semanas sacar adelante el aval técnico por parte del Gobierno Nacional y poder firmar el convenio de cofinanciación. Sacamos adelante también la construcción de 25 colegios con estos recursos del cupo de endeudamiento, el otorgamiento de más de 56.000 becas en educación superior; también sacamos adelante el cupo de endeudamiento de la Empresa de Acueducto para construir la planta de tratamiento Canoas, que es una mega obra de la ciudad y de Colombia que nos permitirá tratar las aguas del río Bogotá. Y, por último, con estos recursos del cupo de endeudamiento logramos sacar adelante dos manzanas de cuidado para beneficiar a las miles de mujeres cuidadoras. Una quedará alrededor del cable San Cristóbal y la otra en el parque Gibraltar, entre Bosa y Engativá, una obra que tendrá una manzana de cuidado, un velódromo y un hermoso parque metropolitano.



-¿Los 2,8 billones aprobados en el cupo de endeudamiento alcanzan para pagar toda la contrapartida de parte de Bogotá o queda faltando plata?



Con los 2,5 billones de pesos que hay en el cupo de endeudamiento Bogotá asegura el 100 por ciento de su contrapartida, que es el 30 por ciento del total de la obra. Gracias al cupo endeudamiento hoy tenemos asegurados los recursos para construir el metro subterráneo a Suba y Engativá, que ya tiene factibilidad, está en proceso de conseguir el aval técnico y esta semana estaremos expidiendo el aval fiscal, qué es el certificado de que Bogotá cuenta con el 30 por ciento de la plata para poder poner encima de la mesa y sacar adelante la adjudicación de esta obra tan esperada por los bogotanos.

-Ese metro cuesta 30 o 35 billones de pesos y 2,5 billones no son el 30 por ciento. ¿De dónde viene el resto de dinero?



Bogotá tiene que poner el 30 por ciento de contrapartida. Estos 2,8 billones entran a apalancar otras fuentes como activos, vigencias futuras, recursos ordinarios, para poder hacer esa gran bolsa del 30 por ciento que le toca por ley cumplir a Bogotá, pero esta semana sacamos el aval fiscal por parte del Confis Distrital, que es el certificado de que Bogotá cuenta con la plata y puede ir por el convenio de cofinanciación al Gobierno Nacional y el próximo año adjudicar esta obra.



-En estos días se han venido haciendo advertencias sobre el endeudamiento de la Nación. ¿Hay certeza de que la Nación va a aportar el 70 por ciento?



La línea uno del metro se tardó aproximadamente 10 años entre la idea, la factibilidad, la estructuración y el convenio de cofinanciación, nosotros en dos años y medio estamos muy cerca de sacar adelante el convenio de cofinanciación y contamos no solo con el aval técnico del Ministerio de Transporte sino con toda la voluntad del Gobierno Nacional en sacar adelante este convenio de cofinanciación, donde el Gobierno pone el 70 por ciento de la contrapartida, para el próximo año estar adjudicando este contrato, así que el metro a Suba y Engativá es y será una realidad.



-Se establece construir 25 nuevos colegios, ¿cuál fue el sustento técnico para decidir son 25, en esos lugares y si hay certeza que van a tener siempre demanda?



Son los colegios que cuentan con estudios y diseños y son proyectos que van a ser ejecutados muy rápidamente, no tenemos que hacer una gestión predial, comprar predios, si no que tenemos espacio, tenemos estudios y una vez fue aprobado el cupo de endeudamiento podemos ir al cierre de las de las etapas previas a la adjudicación y sacar lo más rápido posible la adjudicación y construcción de estos colegios. ¿Por qué 25? Estos colegios están ubicados en las localidades donde tenemos mayor déficit de infraestructura. Hoy, Bogotá puede atender al 100 por ciento de sus niños y niñas en los colegios públicos que tiene, dónde tenemos retos grandes es en las localidades donde tenemos déficit de colegios, eso quiere decir que hay niños que salen de una localidad a otra localidad y tardan mucho tiempo en el transporte público. Entonces, con estos colegios vamos a poder acercar la educación pública a las casas de los niños, que los niños no tengan la necesidad de tener una ruta escolar y, por lo tanto, puedan tener más tiempo para ellos, para sus familias.



-Durante el debate del cupo hubo temor sobre la posible reducción en el número de becas para abrirle opciones a las obras de las Facultades de Arte y de la Salud de la Universidad Distrital. ¿Hay garantía de que se va a mantener el total de becas?



Lo que se discutió en el debate, y tal y como lo planteó la Secretaria de Educación y nuestro Secretario de Hacienda, el compromiso es mantener las 56.000 becas de educación superior con estos recursos del endeudamiento y también comprometernos a sacar adelante las dos sedes de la Universidad Distrital.



-¿Esa plata de donde termina saliendo?



Esa plata termina saliendo de otras fuentes. Pueden salir de recursos de regalías o de recursos que puede tener la Secretaría de Educación. ¿Qué nos falta? Esos dos proyectos están en estado de pre factibilidad y una vez esos esos estudios lleguen a estado de factibilidad, tomamos la decisión de qué fuente utilizarla.



-La lenta ejecución es un tema histórico en el Distrito, como ha pasado con el cupo aprobado en 2020 y con proyectos de valorización y otros de infraestructrua. ¿Cómo agilizar la ejecución?



Hay que distinguir dos cosas: una cosa son los proyectos que están atrasados y otra los que están en maduración y no se han comprometido los recursos, no porque el proyecto esté demorado, sino porque no estamos en la etapa de compromiso presupuestal. Del cupo de 10 billones de pesos que fue aprobado por el Concejo al principio de este gobierno, a diciembre estaba alrededor de un 45 o 46 por ciento comprometido. La otra mitad no es que esté atrasada, la vamos a comprometer este semestre, este año, en diciembre 31 este gobierno comprometerá el 94 por ciento de esos 10 billones.

-Parte del espíritu del cupo es generar empleos, específicamente para mujeres y jóvenes, pero como se ha planteado en el Concejo esto no ha sido así. ¿Hay algún mecanismo que garantice que todo este dinero para obras signifique más empleo para mujeres y para jóvenes?



El empleo en la construcción, que es el sector tal vez donde se invierten la mayoría de los recursos de infraestructura y del cupo, es un sector muy masculinizado. ¿Qué decidimos hacer desde hace un año largo en alianza con la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de la Mujer? Sacar adelante una alianza con el Sena para formar a mujeres vulnerables y mujeres que quieran emplearse en temas de construcción. Ese fue el primer paso. El segundo paso ha sido vincular a esas mujeres a las diferentes cadenas productivas de este sector y lo hemos venido haciendo muy satisfactoria. El objetivo como ciudad, como país, es desmasculinizar este sector. Otro campo es el del transporte. Estamos sacando nuestro operador público de transporte, donde los conductores serán mujeres, el 100 por ciento de las mecánicas serán mujeres, y eso ha sido posible gracias a un proceso de formación que hemos tenido en estos últimos meses.



-Después de casi dos meses de establecidas medidas como el control de parrilleros y la prohibición de reuniones y consumo de licor en parques y espacio público, en respuesta a los atentados en Ciudad Bolívar, ¿cómo les ha ido a estas decisiones?



Esta semana tuvimos un consejo de seguridad y revisamos el efecto de estas medidas y ha sido positivo. En las horas donde tenemos restricciones al parrillero y a la aglomeración en el espacio público se han reducido las acciones delictivas relacionadas con hurtos, homicidios, violencias de género, violencia intrafamiliar. Cada semana, como fue el compromiso con los moteros y otros sectores, hacemos un balance, un cruce de cuentas, vemos cómo estas medidas han venido ayudando a reducir la actividad criminal. El homicidio se ha reducido 10 por ciento y estamos comprometidos en mantener esa cifra, mejorarla y tratar de mejorar todos los demás indicadores en materia de seguridad.

-¿Cómo avanza el retorno de los emberás a sus regiones?



Este es un proceso de concertación y diálogo constante con las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional, que es el responsable del retorno, a cargo de la Unidad para las Víctimas. En días pasados logramos un retorno efectivo de aproximadamente 200 personas que salieron de los diferentes hogares temporales dispuestos para estas comunidades. Estamos comprometidos desde Bogotá a apoyar el retorno con inversiones en el territorio, con nuestra Alta Consejería de Paz, con nuestra Secretaría de Hábitat y, por supuesto, a dar total garantías a las comunidades indígenas desde nuestras alcaldías locales y con total respaldo de la Secretaría de Gobierno.



-¿Ya se tiene claro cuánto le van a costar al Distrito esos acuerdos con los indígenas emberás?



Como lo dijimos en esa en ese momento, los acuerdos no requieren recursos adicionales. Nos comprometíamos a varios compromisos, el primero es sacar adelante el plan de choque de nuestras medidas afirmativas que están incluidas en el plan de desarrollo, y esas medidas ya tienen recursos y están presupuestadas en los diferentes presupuestos de las entidades distritales. Nos comprometimos a sacar adelante la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, que es un proceso a cero costo; nos comprometimos también a fortalecer el tejido social de las comunidades indígenas con las demás secretarías, que es un proceso que normalmente hacemos y no tiene costos adicionales, y nos comprometimos con las comunidades indígenas a incluirlas en el proceso de reformulación de la política pública indígena, que ya empezó y esperamos que termine a final de año.



-La Asamblea de Cundinamarca dio la autorización al departamento para la entrada a la región metropolitana, ¿cuándo Bogotá va a volver a presentar el proyecto?



Celebramos esta decisión de la Asamblea de Cundinamarca y ahora es el turno de Bogotá. Esperamos que ese proceso inicie en agosto, que sea exitoso, ya que es un proceso madurado en el Concejo, y esperamos tenga las mayorías, con el fin de sacar también este sueño que hemos esperado hace más de 50 años y que sabemos unidos Bogotá y Cundinamarca somos mejores, somos más fuertes y podemos generar mayor bienestar a los casi 10 millones de personas que se podrían beneficiar de esta unión.



-¿Qué decisiones se adoptaron para garantizar la jornada de garantizar la seguridad?



Un parte de tranquilidad a todas y todos los bogotanos. Este domingo Bogotá tendrá una logística impecable, tendremos más de 10.700 policías que estarán acompañando la jornada electoral en los diferentes puntos de votación en diferentes sitios estratégicos de la ciudad. Tendremos el mayor despliegue en la historia de gestores de diálogo y convivencia, tendremos a más de 880 gestores. Ellos van a estar en custodiando, acompañando y vigilando puestos de votación, sitios de aglomeración, con el fin de evitar cualquier alteración a la convivencia. Habrá un apoyo del ministerio público en todos los puntos de votación y localidades de la ciudad.



Tendremos también apoyo del Ejército a las entradas y salidas de la ciudad, así como también en la localidad de Sumapaz, donde tenemos un esquema de seguridad mixto entre Policía y Ejército, y tendremos desde este jueves, antes de las elecciones, en todas las localidades, puestos de mando unificado funcionando, atentos y alerta a cualquier coyuntura que pueda llegar a pasar. Esperamos y estamos tranquilos de que tal y como Bogotá lo ha demostrado en la historia reciente, podremos ejercer el voto de forma tranquila segura. Bogotá no solo es la capital de Colombia, sino la capital de la democracia de nuestro país.



-Hay ciudadanos preocupados, incluso se ha visto en redes sociales anuncios de eventuales protestas después de la jornada, ¿qué les dice a estos ciudadanos?



Bogotá cuenta hoy con el esquema de seguridad, vigilancia, logística y convivencia mejor y más estructurado de Colombia. No solo tenemos Policía y Ejército, sino que tenemos una red de diálogo local, alcaldes locales comprometidos con sacar adelante esta jornada electoral y una logística impecable. Que tengan total tranquilidad y que puedan ejercer de forma tranquila, segura y transparente su voto el domingo de elecciones.



