El 13 de mayo a las 10:10 de la noche, Claudia Rodríguez y Alexander Arias iban cruzando el puente peatonal de la avenida Ciudad de Cali con calle 26 cuando fueron abordados por cinco extranjeros que querían despojarlos de todas sus pertenencias. La violencia fue desbordada en medio del atraco.

Según el relato de una de las víctimas los golpearon de forma desmedida. “A mí me pegaron, a mi esposo le propinaron 11 puñaladas. Nos quitaron todas nuestras pertenencias pero además, nos dejaron con un trauma de por vida”.

Les quitaron sus bicicletas, sus maletas, sus celulares y hasta los papeles. “En ese momento, me dicen, yo quedé durante un tiempo inconsciente por una patada en el estómago y cuando desperté me alteré y pedí auxilio como desesperada al ver a mi esposo muriendo en el piso. Como pude logré bajarlo del puente para que alguien nos ayudara”.

Una de las 11 puñaladas hirió a Alexander en zona torácica y tuvieron que ponerle un tubo. “Él duró seis días hospitalizado. Afortunadamente está vivo de milagro y ahora queremos que atrapen a esa banda”.



La pareja ya interpuso la denuncia para evitar que otras personas vivan esta experiencia. “En este puente no hay señalización, no hay alerta de peligro, no hay un policía. Solo fueron al hospital y se tiraban la pelota entre los de Engativá y Fontibón. Uno de los policías nos dijo que estuvimos de buenas porque a él le solían entregar las personas muertas. Que falta de humanidad”.

