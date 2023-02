Daniel Giraldo, conductor adscrito a una plataforma digital, y capturado por, presuntamente, haber arrollado a un uniformado de la Policía Nacional con su vehículo, en medio de las protestas por un supuesto proyecto de ley del Ministerio de Transporte que buscaría prohibir la operación de las aplicaciones de transporte en Colombia, habló sobre su caso.

Dijo que se encontraba en la avenida El Dorado con calle 82 y que reversó su vehículo porque miembros de las autoridades le querían inmovilizar su vehículo. Agregó que al lugar arribó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que ellos empezaron a pegarle a su vehículo con los escudos y otros objetos y que le pidieron en varias ocasiones que se bajara. “Yo, en medio del susto, de la adrenalina, del pánico, mi reacción fue dar reversa. Fue una acción que no pensé”.

En otro video se ve cuando Giraldo le da la vuelta a su carro, pero luego se detiene en la vía. Ahí es cuando varios hombres del Esmad se acercan a su vehículo para que descienda del mismo. “Un Policía me rompe el vidrio del carro y me arrastra hacia afuera. Yo quedé contra un pastal, inmóvil, con mi celular en la mano. Me dice que me dejé poner la esposas y puse mi celular en mi boca. Un patrullero me dio una patada”.



Agregó que no venía en contravía por la calle 26 y que tampoco arrolló a ningún policía. “Luego me llevaron a la URI de la Granja. El proceso sigue y voy a estar pendiente de las citaciones. No soy un delincuente y solo quiero trabajar para salir adelante con mi familia”.

Investigarán procedimiento

Frente al procedimiento policial por la obstrucción de vías que se presentó en horas de la madrugada del martes a la altura de la calle 26 con carrera 82, el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá dijo que se dispuso de manera prioritaria, la presentación de los informes ante el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes, frente a los hechos acaecidos con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el mismo. "Como Institución se garantizará la toma de decisiones frente a las determinaciones que adopten las autoridades correspondientes en el marco de la ley, en aras de conservar la disciplina y garantizar así el buen servicio a la comunidad".

REDACCIÓN BOGOTÁ

